Der Villmerger Christian (Chrigu) Zürcher ist ein grosser Schwinger-Fan. Am Eidgenössischen in Zug sieht man ihn dieses Jahr dennoch nicht. Chrigu organisiert auf dem Lindenhof in Dottikon sein eigenes Schwingfest beziehungsweise das erste Freiämter Schwinger-Public Viewing. Über diese Idee hat er schon länger gebrütet: «Ursprünglich habe ich mir vorgestellt, dass wir unter Freunden irgendwo in einem Garten ein bisschen Fernsehen gucken. Dann hat das Ganze aber langsam Formen angenommen», schmunzelt Zürcher. Und er ist überzeugt, dass besonders in der Region das Bedürfnis besteht, zusammen etwas Schwingfest-Atmosphäre zu geniessen: «An der Bundesfeier in Dintikon hat ja unsere grosse Aargauer Hoffnung Nick Alpiger gesprochen und dort hat sich gezeigt, wie viele Schwingerfans es bei uns hat», sagt der Villmerger.

In Dottikon gibt es am nächsten Samstag, 24. August jetzt Schwingen und Jassen kombiniert. Ab 6.45 Uhr wird das Eidgenössische auf einem Grossbildschirm live übertragen. Die Festwirtschaft auf dem Lindenhof von Isabelle und Beat Meyer ist selbstverständlich auch zu dieser frühen Morgenstunde bereits geöffnet. Christian Zürcher hofft, dass sich den ganzen Tag über Schwingerfreunde und natürlich auch Schwingerfreundinnen einfinden und für ihre Favoriten mitfiebern. In Dottikon dürfte das natürlich vor allem Nick Alpiger sein, der im Dorf bei Karl Gisi AG arbeitet.