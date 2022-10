Ersatzwahlen Gleich drei Kampfwahlen im Freiamt: So spannend werden die nächsten Urnengänge im November Nur einen Monat nach den vergangenen Ersatzwahlen im Freiamt werden in vier Gemeinden am 27. November die Einwohnenden erneut an die Urne gebeten. In Auw, Oberrüti, Rottenschwil und Waltenschwil gilt es freigewordene Plätze im Gemeindehaus zu besetzen.

In vier Freiämter Gemeinden stehen am 27. November erneut Ersatzwahlen an. Symbolbild: Keystone

Die neue Amtsperiode der Herren und Frauen Gemeinderäte ist noch nicht ganze zehn Monate alt – doch bereits jetzt sind in elf der insgesamt 41 Gemeinden wieder Mitglieder aus ihren Ämtern zurückgetreten. Einzelne Ersatzkandidierende wurden bereits gewählt, für ein paar steht der grosse Tag jedoch erst noch bevor.

Am 27. November wird in vier Dörfern die nächste Ersatzwahlrunde durchgeführt. Auw, Oberrüti, Rottenschwil und Waltenschwil haben noch jeweils einen Sitz, der neu besetzt werden muss. In Oberrüti gilt es zudem das Amt des Gemeindeammanns zu besetzen, Auw und Waltenschwil verteilen jenes des Vizeammanns.

Am Freitagmittag um 12 Uhr ist die Anmeldefrist für die Kandidierenden abgelaufen und das Resultat positiv ausgefallen: Überall haben sich Personen gemeldet, die sich zur Wahl aufstellen lassen.

Genau ein Jahr nach seinem Scheitern steigt Van Hai Le erneut ins Rennen

Für Oberrütis Frau Gemeindeammann Franziska Baggenstos fiel die Entscheidung, ihr Amt per Ende Jahr abzugeben und aus dem Rat auszutreten, sehr schwer, wie sie gegenüber der AZ erzählte. Jedoch könne sie ihre Arbeit im Gemeindehaus und ihren privaten Beruf nicht länger unter einen Hut bringen. Nun gibt die Verwaltung bekannt, dass zwei Herren um den freigewordenen Sitz kämpfen werden.

Oberrütis Frau Gemeindeammann Franziska Baggenstos tritt per Ende Jahr ab. Melanie Burgener

(10.8.21)

Einerseits geht der 30-jährige Van Hai Le (GLP) ins Rennen. Er kandidierte bereits vor genau einem Jahr, verlor die Kampfwahl damals aber mit grossem Abstand gegen Thomas Schwarzentruber. In dieser Ersatzwahl stellt sich ihm der 15 Jahre ältere Thomas Rubin (Rüter Wahlkomitee). Er tritt zugleich auch die Wahl als Gemeindeammann an. Nebst ihm möchte niemand dieses Amt.

Ebenfalls per 31. Dezember wird Waltenschwils Vizeammann Hans-Rudolf Müller seine politische Tätigkeit für die Gemeinde aufgeben. Die bisherige Gemeinderätin Bettina Galbier Liechti möchte nun seine Nachfolgerin werden. Für den freiwerdenden Sitz meldeten sich Jolanda Hofmann (1978, parteilos), Markus Vögeli (1955, parteilos) und Pascal Vontobel (1981, Mitte Waltenschwil/Büelisacker).

Nach einem Monat Pause versucht dieser Rottenschwiler erneut sein Glück

Im September dieses Jahres gab auch Benno Villiger, Vizeammann der Gemeinde Auw, seinen Rücktritt bekannt – auch für ihn gestaltete es sich zusehends schwieriger, sein Amt zusammen mit seiner beruflichen Tätigkeit zu vereinbaren. An seiner Stelle möchte künftig die bisherige Gemeinderätin Katja Zimmermann das Amt des Vizeammanns übernehmen. Als Neumitglied für den Gemeinderat kandidiert Claudia Huwiler-Trösch (1970, Die Mitte Auw).

Susanne Merz hat den Gemeinderat Rottenschwil im August verlassen. zvg

In der Gemeinde Rottenschwil ist noch kein Monat vergangen, seit die Bevölkerung den Ersatzkandidaten für den im August abgetretenen Vizeammann Martin Weideli gewählt hat. Nun müssen sie erneut für die Ersatzwahl um den Sitz von Susanne Merz vor die Urne, die im August ihre Demission bekannt gab und per sofort aus dem Amt austrat.

Ein bereits bekannter Name der am 27. November Kandidierenden in Rottenschwil ist jener von Jörg Walker. Der 57-Jährige ist bereits am 25. September angetreten, verlor die Kampfwahl jedoch gegen Ivan Bieri. Nun versucht er sein Glück erneut. Mit ihm ins Rennen gehen Peter Huber (1957, parteilos) und Marcel Kindler (1967, parteilos).