Ersatzwahlen Ein haarscharfes Ergebnis in Rottenschwil und eine bleibende Vakanz in Islisberg: Die Freiämter haben gewählt In sieben Gemeinden der Region musste die Bevölkerung am Sonntag an die Urne. In Islisberg wird es am 30. April einen zweiten Wahlgang für den freien Gemeinderatssitz brauchen. Oberrüti muss noch bestimmen, wer künftig das Oberhaupt der Exekutive sein soll. Alle anderen konnten mitteilen, dass ihre Räte nun wieder besetzt sind.

Die Bevölkerung von Oberrüti musste am Sonntag im Rahmen der Ersatzwahl für den freien Sitz von Franziska Baggenstos bereits zum zweiten Mal vor die Urne. Denn am vergangenen 27. November konnte keiner der beiden Kandidaten Thomas Rubin und Van Hai Le das absolute Mehr an Stimmen erreichen. Daraufhin zog sich Rubin aus dem Rennen.

An seiner Stelle tritt nun der 48-jährige Urban Stenz vom Oberrüter Wahlkomitee gegen Hai Le an – und diesmal war das Resultat mehr als deutlich. Mit 361 zu 122 Stimmen machte Stenz das Rennen gegen den 32-jährigen Hai Le und ist nun offiziell Teil des Gemeinderates. Die Wahl um das vakante Ammannamt wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Im Dezember 2022 hatte Stephan Kuhnen (SVP) seine Demission aus dem Gemeinderat bekannt gegeben. Als einzige offizielle Kandidatin meldete sich Sonja Gass (Jg. 1968, SVP). Sie schafft die Wahl problemlos. Gass holt 389 Stimmen von insgesamt 518 gültig eingereichten Stimmen und übertrifft das absolute Mehr von 260 Stimmen deutlich. Die Stimmbeteiligung lag bei 35,8%.

In sieben Dörfern mussten die Freiämterinnen und Freiämter neue Mitglieder für ihren Gemeinderat wählen.

Andrea Tina Stalder

Der fünfte Sitz des Gemeinderates Rottenschwil war hart umkämpft. Im ersten Wahlgang im vergangenen November traten gleich drei Kandidaten um den Platz der ehemaligen Susanne Merz an. Nachdem niemand das absolute Mehr erreicht hat, trat Marcel Kindler aus dem Rennen aus. An diesem Wahlsonntag standen nur noch der 59-jährige Jürg Walker (parteilos) und der 65-jährige Peter Huber (parteilos) zur Wahl. Das Ergebnis fiel haarscharf aus: Mit nur 2 Stimmen Unterschied gewann Peter Huber das Rennen mit einem Zufallsmehr. Er erreichte 136, Jürg Walker 134 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,1 Prozent bei 676 stimmberechtigten Personen.

Die Gemeinde Islisberg ist aktuell auf der Suche nach einem Ersatz für Frau Vizeammann Jolanda Eggenberger. Zwar hat sich niemand zur Ersatzwahl angemeldet. Dennoch bekamen zwei Personen einzelne Stimmen. Sechs schrieben Kim Heimgartner auf ihren Wahlzettel, fünf Michael Keller. «Das absolute Mehr wurde von niemandem erreicht. Somit findet am 30. April ein 2. Wahlgang statt», schreibt die Gemeinde. Erfolgreich ging hingegen die Wahl um das Vizeammannamt aus. Mit 80 Stimmen wurde der bisherige Gemeinderat Stefan Farrér gewählt.

In Eggenwil haben gleich zwei Ratsmitglieder demissioniert. Sabrina Meyer und Frank Bonnemeier ziehen aus dem Dorf weg. Neu kandidierten Esther Werthmüller (parteilos) und Roland Belser (SVP) – und beide haben das absolute Mehr von 107 Stimmen erreicht. Werthmüller erhielt 207 und Belser 181 Stimmen.

In Berikon hat am Sonntag die Ersatzwahl für den Gemeinderatssitz von Thomas Trüb (FDP) statt gefunden. Er musste den Rat aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Im Vorfeld offiziell Zur Wahl gestellt hat sich Stefan Bieri (FDP). Mit 412 von 485 gültigen Stimmen wurde er von der Bevölkerung nun auch in den Gemeinderat gewählt. Nebst ihm erhielt auch Anthony Paine 15 Stimmen.

In Villmergen erobert der Parteilose Fabian Lupp den frei werdenden Sitz von Rosmarie Schneider (SVP) im Gemeinderat. Er schlägt Gegenkandidat Max Greuter (SVP) deutlich. Alles zum Villmerger Ergebnis gibt es hier.