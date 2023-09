Ersatzwahl «Meine Partei ist Bremgarten» – Warum dieses bekannte Gesicht jetzt in den Stadtrat einziehen will Grossrätin Karin Koch Wick (Die Mitte) hat ihre Kandidatur für den frei werdenden Stadtratssitz in Bremgarten bereits eingereicht. Jetzt steigt auch Stephan Troxler ins Rennen. Der Tausendsassa stellt sich als Parteiloser zur Wahl.

Sie könne sich vorstellen, dass es noch weitere Kandidierende geben könnte, sagte Karin Koch Wick vor gut einem Monat an just dieser Stelle. Und sie sollte recht behalten. Am Montag, 18. September, gibt nun auch Stephan Troxler seine Kandidatur für den per Ende Jahr frei werdenden Stadtratssitz von Theo Rau bekannt. Es kommt also zur Kampfwahl in Bremgarten – und das zwischen zwei Ur-Bremgartern.

Stephan Troxler engagiert sich an vielen Orten für Bremgarten – so auch am Start der Trauben-Wümmet im Weinberg der Ortsbürger vom 15. September 2023. Bild: zvg

Genau wie bei Koch Wick leben nämlich auch Troxlers Vorfahren schon seit mehreren Generationen im Städtchen an der Reuss. Troxler selbst wohnt seit seiner Geburt – also seit 51 Jahren – in Bremgarten. Entsprechend stark verwurzelt ist er hier. «Ich bin einer der grössten Fans dieser Gemeinde», sagt Troxler denn auch schmunzelnd von sich.

Sein Engagement für Bremgarten will er in der Exekutive weiterführen

Schon als Jugendlicher engagierte er sich als Leiter in der Jungwacht und in der Chlausaktion Bremgarten. Als junger Erwachsener wurde er zum Ortsbürger und übernahm auch dort schnell Aufgaben in deren Kommissionen. Obwohl bislang noch politisch unerfahren, seien ihm die politischen Abläufe und Prozesse von daher wohl bekannt.

Seit neun Jahren amtet Troxler nun als Präsident von Bremgarten Tourismus. Seine erste Amtshandlung war es damals, den «Donnschtig-Jass» ins Reussstädtchen zu holen. Vielen bekannt ist er auch als Mit-Organisator des Leuefäschts vom letzten Juni oder als OK-Präsident des Reuss Food Festival.

Sein Amt will Troxler jedoch bald abgeben. «Nach zehn Jahren sollte immer etwas Neues kommen», ist er überzeugt. Denn: «Es gibt nichts Schlimmeres als Sesselhocker.» Und so einer will er nicht sein. Sein Engagement für die Stadt wolle er aber dennoch weiterführen. Es sei daher sozusagen eine logische Konsequenz, sich jetzt um den Sitz im Stadtrat zu bewerben.

Während Koch Wick für Die Mitte, deren Präsidentin sie auch ist, in die Bremgarter Exekutive einziehen und damit den Sitz für ihre Partei verteidigen will, kandidiert Troxler als Parteiloser. «Meine Partei heisst Bremgarten, sage ich immer», meint er.

Und dafür wolle er sich voll und ganz einsetzen und fokussieren. In seiner Parteilosigkeit sieht er denn auch nur Vorteile. Er könne so ein unabhängiger und neutraler Stadtrat sein. «Ich sehe meine Rolle als Brückenbauer, als einer, der die Leute an einen Tisch bringt und die Ansprüche und Bedürfnisse aller abholt.»

Trotz starker Konkurrenz sieht er seine Wahlchancen intakt

Welche Partei würde er denn wählen, wenn er denn doch eine aussuchen müsste? Troxler lacht: «Diese Frage stelle ich mir bei jeder Wahl, auch jetzt wieder vor den eidgenössischen Wahlen.» Eine Antwort darauf hat der Einsatzleiter bei der Kriminalpolizei der Stadtpolizei Zürich aber immer noch nicht.

Er bezeichnet sich allerdings – auch berufsbedingt – als eher «liberal und bewahrend». Dass er sich nicht einer Partei zuordnen lassen will, das passt übrigens auch zu seinem Motto: «Manchmal braucht es individualisierte Lösungen.»

Dass er mit der ebenfalls breit vernetzten und zudem politisch erfahrenen Karin Koch Wick eine sehr starke Konkurrentin hat, ist Troxler bewusst. Er gibt zu: «Als ich hörte, dass sie kandidiert, musste ich kurz leer schlucken. Ich dachte nur: ‹Das macht es definitiv nicht einfacher für mich.›» Ein Rückzieher sei für ihn aber dennoch nicht infrage gekommen. Er fände es wichtig, dass die Stimmbürgerinnen und -bürger eine Wahl hätten. Und: «Ich glaube, eine kleine Chance habe ich doch.»

Ob Troxler nur gegen Koch Wick antreten muss, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Aus dem Zweikampf könnte noch ein Drei- oder gar ein Mehrkampf werden. Weitere Kandidaturen können nämlich noch bis zum 6. Oktober bei der Stadt eingereicht werden. Die Ersatzwahl findet dann am 19. November statt.