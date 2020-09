Er wollte die Pornos doch nur den Behörden melden: 26-jähriger Deutscher verurteilt

Torben (Name geändert) betritt den Gerichtssaal in kurzärmeligem Hemd, Arbeitshosen und -schuhen. Während der Verhandlung wirkt er gefasst. Er bekennt sich fast aller seiner Vergehen schuldig. Die Liste ist lang.

Er wird unter anderem wegen Gewerbsmässigen Betrugs und Urkundenfälschung in mehreren Fällen angeklagt. Für seine Delikte muss er sich vor dem Bezirksgericht Muri-Bremgarten verantworten. Neben hohen Geldbussen und einer Freiheitsstrafe droht dem Deutschen der Landesverweis für 10 Jahre.

Er verkaufte online Elektrogeräte – die Kunden bekamen sie nie

Es war Januar 2016, als Torben begann, auf Onlinebörsen zu betrügen. Er inserierte und verkaufte Elektrogeräte im Wert von rund 14800 Franken. Die gekauften Geräte erhielten seine Kunden nie. Das blieb nicht unbemerkt. Doch als ricardo.ch sein Konto sperrte, eröffnete Torben kurzerhand mit dem Namen seines damaligen Nachbarns ein neues Profil.

Der Anklageschrift zufolge finanzierte er damit seine Spielsucht und unterstützte seine Familie. Während der Befragung von Gerichtspräsidentin Simone Baumgartner gab Torben an, dass er mit dem Geld seiner Mutter helfen, ihr aber auch etwas beweisen wollte. «Ich hatte immer das Gefühl, nicht zu genügen.» Um das verdiente Geld zu vermehren, sei er in Casinos gegangen oder habe online gespielt.

Auch in anderen Punkten gab Torben seine Mutter als Intention für seine Verbrechen an. So habe er auf ihre Bitte hin ihr Arbeitszeugnis gefälscht. Zudem war er mehrmals ohne Führerausweis mit ihrem Auto unterwegs – auch darum habe sie ihn gebeten.