Boswil klingt. Mit diesem Slogan präsentiert sich das friedliche Freiämter Dorf am Fusse des Lindenbergs seit nunmehr zehn Jahren in der Öffentlichkeit. Am Freitag klingelte es jeder Boswilerin und jedem Boswiler in den Ohren, wenn der Redaktor sie vor dem Volg ansprach und sich vorstellte. So viele verdrehte Augen, so viele abwinkende Hände, so viele Male die Aussage: «Das ist der Gipfel. So etwas geht überhaupt nicht. Das ist unhaltbar. Aber ich will nicht mit Foto in die Zeitung – ich lebe ja hier.» Als dann auch noch ein Vertreter der Landi Freiamt auftaucht und sich eine Befragung der Einwohner auf dem Parkplatz vor seinem Laden verbittet, wird klar: Man kennt sich in Boswil.

Viele kennen Daniel Wicki, den Gemeindeschreiber, der wegen seiner menschenverachtenden Äusserungen auf Facebook medial am Pranger steht, persönlich und möchten sich deshalb nicht äussern. Einige wenige haben damit kein Problem. Der Boswiler Christian Ledermann findet zum Beispiel: «Durch diese Geschichte macht Daniel Wicki das ganze Dorf schlecht. In seinem Job sollte er sich nicht auf diese Art öffentlich äussern.» Wicki rief unter anderem zur Selbstjustiz und Todesstrafe im Zusammenhang mit straffälligen Asylsuchenden auf.

Umfrage in Boswil: Wie beurteilen Sie die Facebookeinträge von Gemeindeschreiber Daniel Wicki?