Er filmte heimlich Kinder in den Umkleidekabinen und flog auf: Abwart von Jonen vor Gericht

Die Nachricht schockierte das 2000-Seelen-Dorf Jonen zutiefst. Dem Leiter Haus- und Werkdienst der Gemeinde wurde Ende 2018 fristlos gekündigt. Dies, weil er kinderpornografisches Material konsumiert und verbreitet haben soll. Damals – das bestätigte Gemeindeammann Jürg Rüttimann – ging die Polizei auf die Gemeinde zu und informierte diese über die laufenden Untersuchungen.

«Wir waren vor den Kopf gestossen, wir wollten es zuerst gar nicht glauben. Er war ein tadelloser Mitarbeiter», sagte der Gemeindeammann damals. Der 54-jährige Abwart war 18 Jahre lang bei der Gemeinde angestellt. Er gestand seine Tat, beteuerte aber, auf dem Schulgelände keine Kameras installiert zu haben. Die Gemeinde liess die sensiblen Orte trotzdem überprüfen, fand aber nichts.

Rund zwei Monate später kam dann für das Dorf und die Eltern der Schulkinder ein weiterer Schock: Die Auswertung der beschlagnahmten elektronischen Datenträger zeigte, dass der Beschuldigte darauf etliche Filmaufnahmen gespeichert hatte, die er von Kindern in den Umkleidekabinen gemacht hatte. Die Aufnahmen sollen ausschliesslich bekleidete Kinder zeigen. Die Staatsanwaltschaft Muri-­Bremgarten informierte damals die ­Eltern in einem Brief.