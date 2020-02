Er demonstriert für eine ökologische Landwirtschaft – und fährt dafür mit dem Elektromähtraktor nach Bern

Sein Vorhaben hat den Hauch eines ungewissen Abenteuers in sich. Mit seinem umgebauten Elektromähtraktor vom Typ Reform 3003S nahm der Bettwiler Biolandwirt Guido Winterberg den weiten Weg vom Erushof bis nach Bern auf den Bundesplatz unter die Räder. Am Freitagnachmittag setzte sich Winterberg hinters Lenkrad. Nur ein leises Schnurren des Elektromotors störte die Idylle, kein lautes Brummen eines Benzin- oder Dieselantriebs war zu hören. Winterbergs Ziel ist die Demo des Bündnisses Landwirtschaft mit Zukunft, die am Samstag in Bern stattfindet und sich für eine ökologischere Landwirtschaft einsetzt.

«Für die knapp 100 Kilometer benötige ich etwa vier bis viereinhalb Stunden. Zum Glück ist das Wetter gut und ich habe auch noch ein bisschen Proviant dabei. Meine Route führt zuerst über Sursee und Huttwil bis nach Stettlen bei Bern», sagte Winterberg kurz vor der Abfahrt. Dort übernachtete er vergangene Nacht in einem Bed and Breakfast, um den Elektromotor wieder vollständig aufzuladen.

Ohne grosse Last hält die 40-KW-Batterie rund sieben Stunden durch. «So kann ich nach der Demo ohne Zwischenstopp wieder nach Hause fahren», erklärte der Biolandwirt. Sein Elektromähtraktor ziert eine grosse Tafel mit dem Slogan: «Wir bieten: Klimaschutz, Insektenschutz, Bodenschutz.»

Winterberg spart 600 bis 800 Liter Treibstoff jährlich

Die Idee zur ungewohnten Fahr-Aktion nach Bern kam Winterberg spontan. «Ich bin gespannt, ob noch andere ähnliche Elektrofahrzeuge auftauchen werden», blickt er Richtung Demo. Als langjähriger Biolandwirt liegt ihm die nachhaltige Landwirtschaft besonders am Herzen.