Entwicklung des Bahnhofareals Muri: Wenn der Wurm drin ist, muss man die Reissleine ziehen

Wenn der Wurm drin ist, muss man die Reissleine ziehen. Bei der Entwicklung des Bahnhofareals Muri ist das offenbar nötig. Der Gemeinderat räumt Fehler ein und übernimmt die Verantwortung. Das ist mutig und konsequent.

Es bleiben einige Fragen offen. Wie – beispielsweise – kommt es, dass Kanton und Gemeinde 2016/17 einen von Fachleuten ausgearbeiteten und von den eigenen Fachleuten wohl geprüften Gestaltungsplan genehmigen, der «schlichtweg nicht umzusetzen ist»?

Kanton und SBB haben jetzt endlich zugesichert, sich mit an den Tisch zu setzen. Was das angesichts knapper Finanzen allerdings heisst, kann man sich – zumindest vom Zeithorizont her – vorstellen.