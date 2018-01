Nach 16 Jahren Challenge League ist für den FC Wohlen im Sommer dieses Jahres Schluss mit Profifussball. Aus finanziellen Gründen wird der Dorfklub keinen Lizenzantrag für die Challenge-League-Saison 2018/19 stellen. In welcher Liga zukünftig angetreten wird, ist noch nicht klar (die AZ berichtete). Doch was bedeutet der Abstieg in eine Amateurliga für die Gemeinde?

Gemeindeammann Arsène Perroud bedauert den Abstieg: «Es ist schade, dass nach 16 Jahren Schluss mit Profifussball sein soll.» Trotzdem sei er froh, dass der Rückzug geordnet verläuft. «Man ist allen Verträgen nachgekommen und hat die Entscheidung früh angekündigt, das finde ich sehr verantwortungsvoll», so Perroud. Jetzt müsse man die Infrastruktur genau anschauen: «Die Gesuche um finanzielle Unterstützung für die neue Saison werden sorgfältig ausgewertet.»

Keine Überraschung

Die AZ hat sich bei FC-Fans und -Vertretern umgehört. Donatorenpräsident Urs Schürmann erklärt, es sei noch ungewiss, was im Sommer genau passieren werde. Bis dahin wird die Donatorenvereinigung ihr Programm fortführen. «Es wird sicherlich eine Änderung beim Beitrag geben. Im Juni haben wir die Generalversammlung, danach werden wir sehen, was sich genau verändern soll und was nicht», erklärt der Vorstandspräsident.