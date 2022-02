Energie im Freiamt Warum jetzt überall die Heizungen ersetzt werden und was der Fachmann rät Es ist eine Frage, die derzeit viele Hausbesitzende umtreibt: Wie können die fossilen Brennstoffe ersetzt werden? Die Auswahl ist gross, und doch entscheiden sich sehr viele für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe. Weshalb eigentlich? Der Wohler Energieexperte Guido Meienhofer gibt Auskunft.

Der Energieberater Guido Meienhofer in seinem Büro. Am Computer erstellt er eine Berechnung für die neue Heizung einer Kirche. Nathalie Wolgensinger

Wer derzeit die Baugesuche aufmerksam liest, dem fällt auf, dass viele Gesuche für den Einbau einer Luft/Wasser-Wärmepumpen gestellt werden. Es vergeht praktisch keine Woche, in der nicht in einer Freiämter Gemeinde jemand eine solche Heizung in sein Eigenheim einbauen will. Was ist dran an diesen Heizungen? Weshalb werden ausgerechnet jetzt so viele davon eingebaut?

Guido Meienhofer weiss, weshalb. Der Energieberater informiert in seinem Wohler Büro seit mehr als 30 Jahren Freiämterinnen und Freiämter, die ihre Eigenheime energetisch sanieren und sich mit dem Einbau einer Heizung oder Fotovoltaikanlage befassen.

Die Heizsysteme im Überblick Luft/Wasser-Wärmepumpe Die Wärme wird durch einen elektrisch angetriebenen Kompressor aus der Umgebungsluft erzeugt. Der Luft wird die Wärme entzogen und dann dem Heizkreislauf zugeführt. Diese Heizung erfordert in der Regel eine Baubewilligung, weil ein Ventilator aufgestellt werden muss. Kostenpunkt: rund 40'000 Franken. Erdsonde-Wärmepumpe Eine Sonde, die auf 200 bis 250 Meter in den Boden eingelassen wird, befördert die Wärme aus dem Erdreich ins Haus. Nur möglich, wenn sich die Liegenschaft nicht in einer Wasserschutzzone befindet. Kostenpunkt: rund 55'000 Franken. Pelletheizung Diese Heizung erfordert etwas Platz für die Lagerung der Pellets und ist die von Meienhofer präferierte Lösung bei alten Häusern mit hohen Heizvorlauftemperaturen. Kostenpunkt: 45'000 Franken.

Er nennt einen Grund, weshalb so viele Heizungen jetzt das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben: «Im Freiamt wurden in den 70er- und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts viele Einfamilienhäuser erstellt, die damals noch mit Ölheizungen ausgestattet wurden. In einem ersten Erneuerungszyklus, um die 2000er-Jahre herum, wurden sie zumeist wieder mit Ölheizungen ersetzt, weil das damals die günstigste Lösung war. Nun steht der zweite Erneuerungszyklus an. Und heute denkt und handelt man anders.»

Zwei Arbeiter demontieren den Öltank von einer Ölheizung. Keystone (4. Oktober 2021)

Statt wie bisher auf fossile Brennstoffe setzen viele Eigenheimbesitzende auf eine ökologisch verträglichere Lösung. Mit zu dieser Entscheidung beigetragen haben die steigenden Öl- und Erdgaspreise, so Meienhofer. Dies habe gerade in den letzten Monaten viele Leute dazu bewogen, ihre alten Öl- und Gasheizungen durch eine alternative Heizung, zum Beispiel eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, zu ersetzen.

Der Rat eines Profis zahlt sich aus

Eine Baubewilligung wird notwendig, weil der Einbau dieser Art Heizung einen Ventilator vor dem Haus erfordert. Bei der Wärmeerzeugung wird durch einen elektrisch angetriebenen Kompressor aus der Umgebungsluft Wärme entzogen und dem Heizkreislauf zugeführt. Dieses System eignet sich jedoch nicht für alle Häuser, warnt der Experte:

«Ältere Häuser, die keine Bodenheizung haben, geraten mit einer solchen Heizung rasch an ihre Grenzen. Es braucht dann sehr viel Strom, damit das ganze Haus warm wird.»

Man müsse deshalb im Vorfeld genau prüfen, welches System sich eignet. Aus diesem Grund empfiehlt der Energieberater allen Eigenheimbesitzenden, vor dem Kauf einer neuen Heizung das gesamte Haus und die Isolation einer umfassenden Prüfung zu unterziehen.

Im schlimmsten Fall entweiche nämlich die Wärme der neuen Heizung aus den undichten Fenstern oder dem zugigen Dach. Der Spareffekt ist dann verpufft.

Guido Meienhofer ist Energieberater und hat sein Büro in Wohlen. Nathalie Wolgensinger

Der Kanton bietet unabhängige Energieberatungen an, mehr dazu erfährt man auf der Website des Kantons (siehe Fussnote). Die Kosten für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe gibt Meienhofer mit rund 40'000 Franken an. Er warnt: «Das ist eine grobe Kostenschätzung, das kann auch deutlich mehr oder etwas weniger sein, das ist bei jedem Haus anders.»

Zwei Alternativen: Erdsonde oder Pelletheizung

Experte Meienhofer rät, dass in jedem Fall der Einbau einer Erdsonden-Wärmepumpe geprüft werden sollte. Dabei wird eine Sonde in eine Tiefe von 200 bis 250 Meter eingelassen. Eine Wärmepumpe beförderte die Wärme aus dem Erdreich ins Haus. «Bei diesem System muss man beachten, dass nicht überall gebohrt werden kann. Wenn sich das Haus beispielsweise in einer Grundwasserschutzzone befindet, ist dies nicht möglich», so Meienhofer. Grob geschätzt komme diese Heizung auf rund 55'000 Franken zu stehen.

Welche Heizung passt zu meinem Haus? Eine Frage, die den Rat des Fachmanns erfordert. Keystone

Eine Alternative zu den beiden Systemen ist die Pelletheizung. Die gepressten Holzstücke sind Abfallprodukte aus Sägereien. Meienhofer ergänzt: «Es handelt sich dabei um unbehandeltes Restholz.» Diese Heizung erfordert etwas Platz für die Lagerung der Pellets und ist die von Meienhofer präferierte Lösung bei alten Häusern mit hohen Heizvorlauftemperaturen. Dies nicht zuletzt auch, weil sie deutlich weniger Strom verbraucht. Die Kosten für diesen Einbau betragen rund 45'000 Franken.

Aber, so gibt Meienhofer zum Schluss des Gespräches zu bedenken: Die Energie, die nicht verbraucht werde, sei immer noch die sauberste.