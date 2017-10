Noch stehen am Mattenweg in Villmergen zwei Einfamilienhäuser, eines davon mit angebautem Bürotrakt. Doch in diesen Tagen werden sie dem Erdboden gleichgemacht. An ihrer Stelle soll schon bald eine grosse Brauerei samt Produktion, Verkaufsladen und einem Restaurant, dem so genannten Brauereiausschank, entstehen – natürlich mit Biergarten. Braumeister Otto Sorg freut sich sehr, dass nach der Baubewilligung keine Einwendungen mehr eingegangen sind. «Wir haben uns früh mit den Nachbarn verständigt, das hat sich offenbar gelohnt», sagt er.

Fast genau in einem Jahr soll die gesamte Produktion an den neuen Standort umziehen (siehe Box unten). Darauf freuen sich nicht nur die Inhaber, sondern auch die sechs Mitarbeiter. Endlich haben sie wieder Platz für all das Bier, denn «wir könnten im Moment nicht mehr verkaufen. Unsere Produktionskapazitäten sind über die Sommermonate absolut ausgelastet. Wir konnten grade so viel produzieren, um die Nachfrage zu decken.», erklärt der Fachmann.