Endlich raus aus den roten Zahlen: Allerdings musste «Murimoos» dafür Löhne kürzen und Mitarbeiter entlassen.

Nach einem Verlust von knapp 280000 Franken im 2018 erzielt Murimoos werken und wohnen für 2019 einen Gewinn von 151552 Franken. Der Betriebsertrag liegt mit 14,966 Mio. Franken knapp auf Vorjahresniveau, beim Personalaufwand wurde aber fast eine Million Franken eingespart. Auch konnten mit 1,126 Mio. Franken fast doppelt so viele Abschreibungen verbucht werden wie im Vorjahr.

Zum Teil harte Massnahmen getroffen

«Die unbequeme und unangenehme Situation nach dem schlechten Jahresergebnis 2018 in unserer Institution verlangte nach besonderen Massnahmen. So standen zwingend Optimierungen des Betriebes, der Kultur am Arbeitsplatz sowie von Investitionen über Spenden an», hält Heidi Schmid, Präsidentin des Vereins Murimoos werken und wohnen fest. Konkret ging es unter anderem um Kündigungen, Lohnanpassungen und Anhebung der Arbeitszeit. Diese Massnahmen seien engagiert, erfolgreich um- und eingesetzt worden. Daraus habe sich ein erfreuliches und ausgezeichnetes Ergebnis im 2019 ergeben, «welches mit viel Kraft, Ausdauer und Einsatzbereitschaft durch die Geschäftsleitung und deren Mitarbeitende erzielt wurde.» Damit sei ein zukunftsorientiertes Zeichen mit nachhaltigen Auswirkungen für die Institution gesetzt worden. «Durch kompetente Entscheidungen und deren kontinuierliche Umsetzung konnte eine solide Basis für die zukünftige Entwicklung erarbeitet werden, welche uns jedoch weiter beschäftigen wird.»

Geschäftsführer Michael Dubach schreibt, es sei unabdingbar gewesen, einschneidende Optimierungsmassnahmen weiter umzusetzen. «Rückblickend hat sich die eingesetzte Energie gelohnt.» Das als unmöglich Eingeschätzte – ein leicht positives Betriebsergebnis und dank der Spendenakquise ein schönes Jahresergebnis – habe erreicht werden können.