In der Aula wird geschwitzt, im Bio-Saal riecht es nach Chemikalien und im Zimmer 281 sieht man die Köpfe der Schüler beinahe rauchen. In der Kreisschule Mutschellen (KSM) spielten in der vergangenen Woche die schulischen Leistungen für einmal keine Rolle. Das Programm der alljährlichen Projektwoche unterschied sich aufgrund der Altersstufe der Jugendlichen, nicht aber aufgrund ihrer Noten. So konnten die Bezirks-, die Sekundar- und die Realschülerinnen und -schüler in gemischten Gruppen fünf Tage lang experimentieren, Projekte erarbeiten oder gemeinsam auf Exkursionen gehen.

Für die ersten Klassen war Kultur das Thema der Woche. Auf ihrem Programm standen unter anderem ein Besuch in der Ausstellung «Heimat» in Lenzburg, ein Kinobesuch in Wohlen oder eine Exkursion ins Bundesbriefmuseum in Schwyz. Dass Kultur auch Musik und Bewegung beinhaltet, lernten die Schüler im Hip-Hop-Kurs. Mit passendem Dresscode näherten sie sich der Szene von verschiedenen Seiten. «Wir analysieren Texte, singen Rapsongs von Cro, bewegen uns und schauen uns einen Teil des Filmes ‹8 Mile› von Eminem an», erzählte Lucas Schwarz, Musiklehrer der KSM. Für die Bewegung der Schüler hat Schwarz fachliche Hilfe beigezogen. Profitänzer Axel Hernandez von der Tanzgruppe Specialelements zeigte die wichtigsten Schritte des Hip-Hops vor und übte mit den Jugendlichen eine Choreo ein.

Von den Robotern gepackt

Während in der Turnhalle getanzt wurde, herrschte zwei Stockwerke weiter oben, im Zimmer 281, höchste Konzentration. Dort brüteten die Teilnehmer des Kurses «Lego Mindstorms EV», der ein Teil des MINT Programms (Mathematik, Informatik, Natur und Technik) der zweiten Klassen war, über ihren technischen Konstruktionen. Während sie sich zu Beginn der Woche einfachen Herausforderungen stellten, wie ihren Roboter geradeaus fahren und stoppen zu lassen, so wurden ihre Ideen und Aufgaben gegen Ende der Woche immer komplexer. «Ich probiere gerade, ob mein Roboter Gegenstände, die in seinem Weg liegen, wegräumen kann. Gleichzeitig baue ich noch einen Notausschaltknopf ein», erklärte der 14-jährige Leon. Viel mehr Zeit, Auskunft zu geben, hatte er jedoch nicht, denn sein Vorhaben benötigte seine volle Aufmerksamkeit. «Das hat die Schüler direkt gepackt. In der Pause muss ich sie geradezu rauswerfen», lachte Thomas Vock, Leiter des Kurses.

Beim Gang durch die Schulhäuser entdeckte man rasende Reporter, die für ihren Kurs «Videojournalismus» Filmmaterial produzierten. Ihren Videobeitrag, für den sie zuvor ein Sendekonzept erstellt hatten, haben sie anschliessend geschnitten, vertont und auf Youtube hochgeladen.

Experimente an der frischen Luft

Auch die Forscher von «Your Science» haben ihr Labor immer wieder verlassen, um an der frischen Luft zu experimentieren. In Gruppen arbeiteten sie an individuellen Projekten. Sie kreierten mit Wasserstoffperoxid, Spülmittel und weiteren Zutaten eine schaumschlangenähnliche sogenannte «Elefantenzahnpasta». Lina, Samiksha und Nirit bastelten ihre eigene Sky-Laterne. «Dieser Kurs tönte am coolsten. Diese Laterne kann man sonst nur kaufen, hier können wir selber eine basteln», erzählt Lina begeistert.

Die Abschlussklassen waren die ganze Woche ausser Haus in einem der beiden Schneesportlagern in Scuol und der Lenzerheide oder mit dem Kurs «born to move» sportlich in der Region unterwegs.