Allgemein schien es, als würde jeder jeden kennen, auch wenn zwei der Männer im Nationalteam aus dem Wallis angereist sind. Aber auch das Freiamt stellt Leute im Nationalkader. Shareta Dätwyler ist eine von ihnen. Sie fing als Jugendliche im «Bahnhöfli» in Boswil an zu spielen. Heute trainiert sie zweimal pro Woche. Am wichtigsten seien Ausdauer, Kraft und Konzentration. «Viele denken, dass Darts nicht anstrengend ist, das täuscht aber. Die Bewegungsabläufe müssen immer gleich sein. Dazu kommt, dass in den Hallen, in denen wir spielen, die Luft oft sehr stickig ist. Ausdauer und Kraft sind deswegen keine schlechten Voraussetzungen für einen Profi-Spieler», erklärte Dätwyler.

Im Publikum befanden sich auch verschiedene Sponsoren. Nach dem Show-Darts wurden sie zusammen mit den Zuschauern dazu aufgefordert, ein paar Pfeile zu werfen. An die Schnelligkeit und die Präzision der Nationalspieler kamen nur die wenigsten unter den Gästen heran, Spass hatten aber alle.

Bald sollen Pokale das Ziel sein

Mit dem Anlass war Schumacher mehr als zufrieden: «Es war ein guter Start. Ich hatte keine Ahnung, dass so viele Leute kommen würden.» Das motiviert auch für die bevorstehende Europameisterschaft. Unrealistische Ziele will sich Trainer Schumacher jedoch nicht setzen: «Pokale sind dieses Jahr wohl eher unwahrscheinlich. Es sollte aber möglich sein, bald auf einem Niveau zu spielen, wo Pokale unser Ziel sind», erklärte Schumacher. Ein zentraler Punkt sei dabei das Mental-Coaching.

Für ein regelmässiges Training fehle jedoch noch das nötige Geld. An Karina Känzig, der Star-Spielerin im Schweizer Nationalkader, sehe man die Wichtigkeit eines solchen Trainings. Die russische Landsfrau spielte bereits für ihr Heimatland, wo sie regelmässiges Mentalcoaching genoss. Im Show-Darts war sie mit Abstand die Beste. Das entging auch dem Trainer nicht: «Neben Karina scheiterten alle am Publikum. Sie wollten den Leuten etwas bieten und waren deswegen unruhiger als sonst. Karina kann das ausblenden und deswegen auch vor Publikum Bestleistungen abrufen.»

Das stört die Zuschauer jedoch herzlich wenig. Sie scheinen grösstenteils zufrieden mit der Truppe, die ihr Land an der EM vertreten soll. Den Nachmittag liessen die Darts-Begeisterten bei lockeren Darts-Spielen und ein paar Bierchen oder einem Sirup ausklingen. Bleibt nur, am 10. Juni fleissig die Daumen zu drücken.