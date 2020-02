Eis war rasch gebrochen: Wohler Kantischüler singen mit norwegischen Chor

Donnerstag, 6. Februar: Probetag an der Schule

Leise rieselte der Schnee diese Nacht. Die roten Holzhäuser und die weite Tannenlandschaft waren von einem weissen Mantel eingehüllt worden. Der knirschende Schnee unter den Füssen waren schon zur Gewohnheit geworden, wie auch die fliegenden Schneebälle auf dem Weg zur Bushaltestelle. Egal ob lesend, lachend oder schwatzend, gemeinsam geht die 40-minütige Schulbusfahrt nach Tynset wie im Flug vorbei. «Requiem aeternam dona eis...» hallte durch die moderne Aula der Nord-Østerdal Videregående Skole, als wir leicht verspätet schleichend die Chorprobe betraten. Mit unkonventionellen Methoden, wie mit den Füssen stampfend oder einem Finger im Mund, versuchte die norwegische Chorleiterin den besten Klang für Mozarts Requiem zu erzeugen.

Anschliessend zeigten norwegische Schülerinnen und Schüler beim allmonatlichen Hauskonzert ihre Talente. Sie nahmen uns mit auf eine Zeitreise mit Zwischenhalten bei Bach und in den Zwanzigern, bis Queen uns in die Mittagspause rockte. Aufgeregt warteten wir auf den grossen Moment: Der Schweizer und der etwa halb so grosse norwegische Chor trafen zum ersten Mal aufeinander! Mit Volksliedern aus beiden Ländern wurde das Eis rasch gebrochen. Auch weitere Schülerinnen und Schüler wurden von den vollen Klängen des Chors aus ihren Klassenzimmern gelockt und schon bald hatten wir ein kleines Publikum, das der Probe aufmerksam zuhörte.

Um 15.00 Uhr gab es Kartoffelstock mit Wurst zum Zvieri. Kartoffelstock und Wurst zum Zvieri? Nicht ganz, denn das aus unserer Perspektive sehr frühe Abendessen am Nachmittag ist hier normal. Die Mahlzeit wurde von der Schule offeriert und in der Cafeteria mit Spielen und Lachen genossen.

Als nach weiteren zwei Stunden Probe die letzten Töne des Tages ausgeklungen waren, liessen wir die Noten erleichtert sinken. Erschöpft, aber dankbar liessen wir den Abend bei unseren Gastfamilien entspannt ausklingen.

(Von Sibylle Nabholz und Alessia Sommer)

Mittwoch, 5. Februar: Ausflug in die UNESCO-Stadt Røros

Wie bereits am Tag zuvor war der Treffpunkt um 8.50 Uhr vereinbart, eine Uhrzeit, die man eigentlich nicht mehr zur frühen Stunde zählt. Doch in Angesicht der gestrigen Aktivitäten, die bei den meisten bis in die späte Nacht dauerten, sah man doch auch das eine oder andere müde Gesicht. Während deshalb einige die 60 Kilometer Carfahrt in die UNESCO-Stadt Røros für ein kurzes Schläfchen nutzten, tauschten sich andere angeregt über Erlebtes aus. Doch spätestens als einige, mehrheitlich weibliche Carpassagiere begeistert aufschrien und unser Chorleiter nach dem Mikrofon griff, dürften auch die letzten Langschläfer aufgewacht sein. Grund dafür waren im Wald gesichtete Elche, welche für einige bereits das Highlight des Tages waren.

In der Hoffnung, weitere Elche zu sehen, widmeten viele ihre Aufmerksamkeit der vorbeiziehenden Landschaft, wobei hoffentlich allen aufgefallen ist, wie traumhaft schön die verschneite Gegend doch ist. Mit dieser aussergewöhnlichen Kulisse auf der anderen Seite der Fensterscheibe sangen wir die ersten Töne des Tages. Der Winterzauber schien tatsächlich zu wirken, da wir das Einsingen trotz der schwierigen Akustik im zweistöckigen Car gut bewältigten.

Schon kurz nach unserer Ankunft in Røros fand unser Auftritt an der Berufsmesse statt. Lediglich die Begrenzung der Zeit dieses Auftritts durch die Organisatoren, was zu einer verkürzten Fassung unseres Konzertes führte, hinterliess bei uns Chormitgliedern eine leicht negative Impression. Doch ansonsten schienen alle, inklusive Chorleiter, zufrieden zu sein, auch die Freude am Singen war deutlich zu spüren.

Ausreichend Zeit hatten wir aber für das Durchschlendern der vielen Stände, welche von den zahlreichen Jungunternehmen zur Präsentation ihrer Produkte genutzt wurde. So konnte man auch hie und da etwas zu Essen kaufen oder probieren, etwa von einem Roboter, welcher selbständig das Waffeleisen bedient, so wie man es sich immer zu Hause wünscht. Einige nutzten auch die Zeit, um Røros an der frischen Luft zu erkunden, wobei wir dies später als auch ganzer Chor taten.

Nach einem kurzen Marsch durch Røros, vorbei an den typisch norwegischen Häusern, gelangten wir zur Kirche, wo wir eine spannende Führung hatten. Diese wurde im Museum fortgeführt, wobei wir viel über die Geschichte von Røros erfuhren: Von Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre wurde hier Kupfer abgebaut, was an den Arbeiterhäuschen, dem riesigen Schmelzwerk und dem Schlackehügel ausserhalb der Stadt noch deutlich erkennbar ist. Dank der Mine war Røros neben Paris und Hammerfest im Norden Norwegens die erst dritte Stadt Europas, die eine elektrische Strassenbeleuchtung bekam. Seit dem Konkurs der Mine 1977 fristet Røros ein eher museales und touristisches Dasein. Schliesslich hatten wir noch die Gelegenheit, das Dorf auf eigene Faust zu erkunden und Souvenirs zu kaufen.

Mit schönen Erinnerungen im Kopf und Souvenirs in der Tasche, aber mit einer gewissen Schwere in den Beinen, fuhren wir zurück nach Tynset. Nun wäre es an der Zeit die Müdigkeit auszuschlafen, aber aufgrund der Coolness dieser Norweger wird dies wohl kaum zu bewerkstelligen sein. Mal sehen, wie es morgen ohne Elche mit dem Aufwachen klappt.

(Von Olivia Chianese)