Einwohnerrat statt Versammlung: FDP und SVP hinterfragen die demokratischen Strukturen

Zwei Abstimmungen zum selben Thema, zwei unterschiedliche Resultate. Am Sonntag sagten in Bremgarten 51,2 Prozent Nein zum Budget 2020 respektive zu einem höheren Steuerfuss und stellten damit das Ergebnis der Gemeindeversammlung vom Dezember auf den Kopf. Damals hatten sich noch 70 Prozent der Anwesenden für eine Steuererhöhung ausgesprochen. Bei der Stimmbeteiligung gibt es eine grosse Kluft. Am Sonntag gaben 36,3 Prozent der Bremgarter Stimmbürger ihre Meinung ab, bei der Gemeindeversammlung waren es rund 4 Prozent.