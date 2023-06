Einwohnerrat Speditive Sitzung zur Wohler Jahresrechnung und ein Rücktritt der amtsältesten Rätin nach mehr als 20 Jahre Der Wohler Einwohnerrat genehmigt am Montagabend die Rechnung 2022 und den Geschäftsbericht einstimmig. Für Anna Keller (Grüne) war es nach über 20 Jahren die letzte Ratssitzung.

Der Wohler Einwohnerrat befasste sich am Montagabend mit der Jahresrechnung 2022 und dem Geschäftsbericht. Bild: Chris Iseli (20. 4. 2020)

Eine stehende Ovation von links bis rechts mit einem langen Applaus – das gibt es im Wohler Einwohnerrat nur selten. Gestern Abend war es wieder einmal soweit. Und das nicht einmal bei einem der offiziellen Traktanden. Empfängerin der warmherzigen Bekundung war die Grüne Einwohnerrätin Anna Keller. Nach über 23 Jahren im Amt gibt sie ihren Sitz im Rat Ende Juni ab.

«Ich mache Platz für eine jüngere Kraft. Ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge, aber jetzt ist der richtige Moment», zitierte Einwohnerratspräsident Cyrille Meier aus Kellers Rücktrittsschreiben. Sie war die amtsälteste Person im Rat und als Einzige erlebte sie das ganze bisherige Jahrtausend mit. Keller amtierte seit dem 1. Januar 2000.

Anna Keller (Grüne) tritt nach über 20 Jahren zurück. Bild: uvg

«Du hast mit deinen Voten den Rat mitgeprägt. Vorbildlich war auch, wie du dich auf die Ratssitzungen vorbereitet hast», würdigte Meier.

Keller war nebst dem Amt als Einwohnerrätin in ihrer Politkarriere auch in der Umweltkommission oder der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) tätig. Ebenfalls ihren Rücktritt erklärt hat Laura Matter (SP), die aus Wohlen wegzieht und seit 2022 im Rat sass.

Der Jahresbericht umfasst mittlerweile 208 Seiten

Haupttraktandum des Abends war aber die Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und des Geschäftsberichts 2022. Diese nahmen nur etwas mehr als eine Stunde in Anspruch und wurden einstimmig genehmigt. Der Bericht umfasst nach der Integration der Volksschule mittlerweile 208 Seiten und ist in gedruckter Form schon über einen Zentimeter dick.

So präsentiert sich der Jahresbericht der Gemeinde Wohlen 2022 auf 208 Seiten. Marc Ribolla

Namens der FGPK sagte Sprecherin Sonja Isler-Rüttimann (Mitte): «Es macht Freude, einen Bericht mit soviel Facetten über Wohlen zu lesen.» Ein Grundtenor, den auch die Parteien grundsätzlich teilten. Dieter Stäger (FDP) meinte, dass das Werk umfangreich sei, aber auch die umfangreichen Aufgaben der Gemeinde zeige.

Adrian Kündig (SVP) erwähnte explizit einen Satz aus dem Jahresbericht: «Das stetige Bevölkerungswachstum der Gemeinde – ein Zeichen der Attraktivität – bringt jedoch vielfältige Aufgaben mit sich.» Es stelle sich die Frage, wie man die zusätzlichen Aufgaben bewältige.

SP-Rätin Laura Pascolin wies in ihrem Votum zum Geschäftsbericht darauf hin, dass die Fälle von häuslicher Gewalt zugenommen hätten und regte an, in Zukunft mehr Ressourcen für entsprechende Fachstellen bereitzustellen.

Weitere Fragen und Bemerkungen aus dem Rat zum Bericht und der Rechnung 2022 drehten sich unter anderem um die eingereichte Bünzuferpetition, den Unterhalt der Drainagen im Bereich Landwirtschaft, das Merkur-Areal oder die tiefer als budgetierten Einnahmen aus der Rückzahlung der Alimentenbevorschussung und der materiellen Hilfe.

Stefanie Dietrich (Mitte) wollte zudem wissen, weshalb unter der Rubrik Abfallbussen null Einnahmen verbucht sind – «Das kann ja fast nicht sein». Ammann Arsène Perroud (SP) brachte Aufklärung. Fälle von Littering werden durch die Regionalpolizei im Ordnungsbussenverfahren erledigt und fliessen dort in die Rechnung ein. Abfallbussen gibt es beim Tatbestand der illegalen Entsorgung, was aber nur schwer zu beweisen sei.

«Das Wohler Volk hat die Mogelpackung erkannt»

Wohlens Finanzministerin Denise Strasser (FDP) konnte zwar einen Abschluss mit einem Plus von 4,8 Millionen präsentieren. Doch sie mahnte auch: «Es ist ein erfreuliches Ergebnis, aber mit Vorsicht zu geniessen.» FGPK-Präsident Simon Sax (GLP) sprach einige der Kennzahlen an.

Rund 4,4 Millionen der Einnahmen sind rein buchhalterisch (Aufwertungsreserve und Neubewertung Liegenschaften), ausserdem ist der Steuerertrag pro Kopf nach wie vor deutlich zu tief (1960 Fr.) und die steigenden Schulden angesichts der Zinslage ein finanzielles Risiko.

Nebst vielen Zahlen war auch die Ablehnung des Wohler Abfallreglements an der Urne in Fraktionserklärungen ein Thema. Seitens GLP erklärte Matthias Angst: «Politik funktioniert öfters nicht rational. Polemik verkauft sich weiterhin besser und Lösungen sind weniger sexy.» Man könne aber nicht immer nur Nein sagen, sprach er die SVP-Räte als Referendumssieger an.

Deren Präsident Roland Büchi meinte dazu unter anderem: «Das Wohler Volk hat die Mogelpackung erkannt und einmal mehr ein deutliches Zeichen gesetzt.» Die SVP hoffe, dass sowohl der Gemeinde- wie auch Einwohnerrat endlich verstanden haben und die Akte «Grüngutgebühr» in einen Safe eingeschlossen haben und den Schlüssel fachgerecht entsorgen.

Zufrieden mit der gemeinderätlichen Antwort auf seine Anfrage zur Hochspannungsleitung Wagenrain zeigte sich Mitte-Einwohnerrat Ruedi Donat. Der Gemeinderat erachtet es dabei als zielführend, mit anderen betroffenen Gemeinden gemeinsam allfällige weitere Schritte einzuleiten und koordiniert vorzugehen. Donat appellierte zudem an die anwesenden Grossratsmitglieder eine Interpellation einzureichen und so auch beim Regierungsrat weiter Druck zu machen im Kampf für eine Erdverkabelung.