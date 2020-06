Einwohnerrat genehmigt Dreifachhalle einstimmig – Uneinigkeit bei Feuerwehr-Oldtimern

Nach der langen Coronapause war es höchste Zeit, wichtige Wohler Projekte auf den Weg zu schicken. Und das tat der Einwohnerrat gestern im Eiltempo. Vielleicht hat es genützt, dass die geplante Monstersitzung schon um 17 Uhr begonnen hat und – wenn nötig – auf zwei Tage angesetzt war. Denn die Einwohnerrätinnen und -räte schienen Lust zu haben, vorwärtszumachen. So dauerte es nur sensationelle 45 Minuten, bis das erste grosse Traktandum im Kasten war: Einstimmig wurde die neue Dreifachturnhalle Hofmatten bewilligt. Die Baukosten betragen 16,13 Mio. Franken. Stimmt das Volk dem im Herbst zu, wird die bestehende Halle zu einer Doppeldreifachhalle ausgebaut, was nicht nur den Wohler Schulen zugutekommt, sondern auch (Sport-)Veranstaltungen überregionale Ausstrahlung verleiht.

Dani Heinrich (CVP) freute sich vor allem darüber, «dass der Gemeinderat zeigt, dass er auch sparen kann». Denn entgegen seinem ursprünglichen Plan hat der Gemeinderat nun die günstigere Basisvariante bei den Parkplätzen gewählt und konnte so 1,25 Mio. Franken plus grosse Baurisiken einsparen. Auch von anderen Parteien brachte ihm das Lob ein. Franziska Matter (Grüne) fand: «Damit werden die dringendsten Platzprobleme bald der Vergangenheit angehören.» Sie bat darum, die Begrünung der Fassade ins Auge zu fassen. Roland Büchi (SVP) erklärte: «Wir hätten sicher nicht so leicht zugestimmt, würde das Projekt Schulzentrum Halde nicht dranhängen.» Wenn sich der Turnhallenbau verzögert, darf die Haldeturnhalle nicht abgerissen werden, an deren Stelle neuer Schulraum entstehen soll.

Wilstrasse 57/59 darf weiter ausgebaut werden

Auch das zweite grössere Bauprojekt, das gestern Abend besprochen wurde, erhielt einen klaren Passierschein. Die zweite Etappe des Umbaus der Wilstrasse 57/59 darf wie geplant für 2,42 Mio. Franken durchgeführt werden. Hier soll der dringend benötigte Platz für die Zivilschutzorganisation (ZSO) und das Regionale Führungsorgan (RFO) geschaffen werden. «Wohlen hat sich für den Standort der ZSO eingesetzt. Nun ist es wichtig, dass wir den 25 angeschlossenen Gemeinden den benötigten Platz dafür bieten», zeigte Gemeinderat Thomas Burkard auf. 40% der Baukosten kommen diesen beiden Organisationen zugute, 25% dem Werkhof und 7% der Feuerwehr.

Feuerwehr darf ihre Oldtimer vorerst einstellen

Um Letztere drehte sich die Hauptdiskussion. Denn es geht bei dem Bauvorhaben nicht um die aktive Feuerwehr, sondern um zwei Einstellboxen für historische Feuerwehrfahrzeuge im Besitz der Gemeinde.

Harry Lütolf (CVP) stellte den Antrag, die 120'000 Franken für diese Einstellboxen ersatzlos aus dem Projekt zu streichen. «Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, Oldtimer der Feuerwehr zu unterhalten, einzulagern und sie dann nicht einmal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen», befand er. Man solle die Fahrzeuge einem Museum verkaufen, statt sinnlos für die Unterbringung Geld auszugeben.

Am Ende stand er mit seinem Antrag aber beinahe alleine da. Und in der Schlussabstimmung war er gar ganz alleine, alle anderen Einwohnerrätinnen und -räte stimmten dem Projekt Umbau Wilstrasse 57/59 zu. Alex Stirnemann (SP) verstand Lütolfs Anliegen, hätte aber das Zeichen, das eine Streichung für die Feuerwehr bedeutet hätte, zu hart gefunden. Er bevorzugte einen langfristigen Zwischenweg: «Irgendwann wird man sicher froh sein, diese Boxen sinnvoller nutzen zu können», sagte er.