Einwohnerrat Flammende Statements für den Erhalt der Steingasse-Häuser im Wohler Einwohnerrat Die Anfrage von Manfred Breitschmid (SVP) zum geplanten Abbruch der beiden IBW-Liegenschaften an der Steingasse 25 und 27 in Wohlen war ein weiteres Mal Thema der Einwohnerratssitzung am Montagabend. Ihre Zukunft ist weiterhin ungewiss.

Um den Erhalt dieser beiden Häuser an der Wohler Steingasse wird seit Dezember gerungen. Bild: Mathias Förster (10. 1. 2023)

Die beiden Häuser an der Steingasse haben in den vergangenen Wochen für reichlich Gesprächsstoff in Wohlen gesorgt. Sie stehen im ältesten Quartier Wohlens und sind rund 200 Jahre alt. Seit einiger Zeit gehören sie der ibw, die zu 100 Prozent im Besitz der Gemeinde ist. Der Wohler Energiedienstleister plant nun den Abriss der Häuser, um dort Parkplätze zu realisieren. Dieses Vorhaben stiess auf heftige Opposition. Gegen das Baugesuch wurde Einsprache erhoben.

Auch SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid wurde aktiv und verlangte an der letzten Einwohnerratssitzung im Dezember des vergangenen Jahres, mittels dringlicher Motion, dass der Gemeinderat den Abbruch der Liegenschaft verhindert und stattdessen ein Grobkonzept für das Areal bei der ibw einfordert. Seine Motion wurde dann äusserst knapp und mit Stichentscheid des Präsidenten Cyrille Meier abgewiesen.

Parallel dazu sammelte das Initiativkomitee «Rettet die Häuser Steingasse 25/27!» innerhalb von vier Wochen 640 Unterschriften, die ebenfalls dasselbe Ziel verfolgten. Am späten Montagabend diskutierte der Rat das Thema als letztes Traktandum. Trotz der weit fortgeschrittenen Stunde hiess dieser die Diskussion über die Antwort des Gemeinderates auf die Anfrage Breitschmids mehrheitlich gut.

Der Gemeinderat steht zwischen Stuhl und Bank

Der Gemeinderat steht in dieser Sache auch im neuen Jahr zwischen Stuhl und Bank. Gemeindeammann Arsène Perroud verdeutlichte dies wie folgt: «Wir sind Eigentümervertreterin gegenüber der ibw und zugleich Baubewilligungsbehörde.» Aus diesen Grund und weil es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne der Gemeinderat auch keine weiteren Angaben erteilen, so Perroud.

Harry Lütolf (Mitte) engagiert sich nicht nur im Einwohnerrat für den Erhalt der Häuser, er hilft auch einem der Einsprecher bei den Verhandlungen. Lütolf forderte vom Gemeinderat ein Fachgutachten über die Häuser erstellen zu lassen. Er wies zudem darauf hin, dass er sich mit dem Denkmalpfleger unterhalten habe und dieser ihn darauf hingewiesen habe, dass eine archäologische Untersuchung der Häuser bestimmt sinnvoll sei. Der Experte sei der Meinung, dass man im Boden auf Spuren früherer Bauten stossen könnte.

Die beiden Häuser befinden sich nicht nur aussen, sondern auch innen in eienm schlechten Zustand. Bild: Mathias Förster

Dennis Andermatt (GLP) erinnerte daran, dass der Bau von Parkplätzen zugleich eine Zunahme an Verkehr bedeute und das in einer Zone, in der viele Schulwege verlaufen. Im Rat diskutiere man immer wieder, wie man den Verkehr aus dem Zentrum bringe, da mache das Projekt mit Parkplätzen mitten im Dorf doch wenig Sinn.

Andermatt erklärte, dass er durchaus Verständnis für die schwierige Lage des Gemeinderates aufbringen könne. Er erinnerte aber daran, dass sich die ibw auf die Fahne geschrieben habe, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen zu wollen.

Und an die Adresse des Gemeinderates gerichtet, forderte er: «Mit so vielen Voten, Initiativbegehren und kritischen Stimmen gegenüber diesem Bauvorhaben dürft ihr die Stimmen der Bevölkerung nicht aussen vor lassen und all euren Einfluss bei der IBW geltend machen.»