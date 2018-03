Gegen zwei der sechs behandelten Anträge an der gestrigen Einwohnerratsversammlung wurden Rückweisungsanträge gestellt. Beim ersten ging’s um die Neubesetzung des IBW-Verwaltungsrats. Ralf Grubert (SVP) von der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission betonte, dass sich die FGPK mit dem neuen Verwaltungsratsmodell sehr schwer getan habe. «Die Führung der IBW muss in finanziellen, rechtlichen, technologischen und in Fragen der Nachhaltigkeit Bescheid wissen. Diese Kompetenzen fehlen bisher.» Dennoch hat die FGPK die Chancen des auf maximal fünf Mitglieder verschlankten und entpolitisierten Verwaltungsrats erkannt und stimmte dem Vorschlag des Gemeinderats zu, Hansueli Bircher, Martin Bolliger, Barbara Wich-Linder und Hans-Ulrich Pfyffer (auch nominiert als VR-Präsident) als Kandidaten für die VR-Wahl an der Generalversammlung vom 8. Juni vorzuschlagen.

Sauberer Leumund ist A und O

Die CVP-Fraktion wollte diesen Antrag zurückweisen. «Nicht wegen der falschen Kandidaten, sondern wegen der falschen Zahl», wie Vinzenz Uhr (CVP) begründete. Darum portiere die CVP ihren Einwohnerrat, Ruedi Donat, als 5. Mitglied des IBW-Verwaltungsrats. CVP-Präsident Harry Lütolf doppelte nach: «Der Einwohnerrat bestimmt, wer in den Verwaltungsrat der IBW gewählt wird, dazu braucht er eine Strategie.» Im Tempo des Gemeinderates dauere es zu lange, bis die 5. Person gewählt werde. Ausserdem liege von keinem der vorgeschlagenen Kandidaten ein Straf- und Betreibungsregisterauszug vor. Ein sauberer Leumund sei doch das A und O für eine solche Aufgabe. Offensichtlich war den meisten Ratsmitgliedern aber klar, dass der angestrebten Entpolitisierung des IBW-VR mit Ruedi Donat nicht wirklich Rechnung getragen würde. Der Rückweisungsantrag wurde mit 24:9 Stimmen abgelehnt, der Antrag des Gemeinderates mit 35 Ja- und 1 Neinstimme angenommen.

Sanierung als links-grüner Trick

Der Verpflichtungskredit für die Neugestaltung Bushof und Bahnhofplatz sowie der Neubau der P+R-Anlage wurde vom Rat mit nur einer Gegenstimme gutgeheissen. Die Fraktionsvoten bestätigten die Aussagen von Gemeindeammann Arsène Perroud, der dieses komplexe, dreiteilige Projekt die «Visitenkarte Wohlens» nannte. 11,4 gut investierte Millionen für das Ansehen Wohlens und seiner Bürger, die am 10. Juni über das Projekt abstimmen können.

Auf weit weniger Anklang stiess, mindestens bei der SVP und bei Teilen der FDP, die Sanierung der Bahnhofzufahrten Aargauerstrasse West und Alte Bahnhofstrasse. Die SVP stellte sich geschlossen gegen die Aufwertung der beiden Strassen und nannte das Vorhaben ein «Luxusprojekt». Thomas Geissmann (FDP), vermutete hinter dem Antrag die links-grüne Masche des Gemeinderates, flächendeckend 30er-Zonen einzurichten. Die Abstimmung fiel aber auch hier zugunsten des Antrags aus: 24 zu 3.

Der zweite Rückweisungsantrag sollte den Bau der neuen Wasserrutschbahn im Sportpark Bünzmatt verhindern. 600 000 Franken zusätzlich seien zuviel, meinte die SVP. Aber der Rat lehnte die Rückweisung mit 26:11 Stimmen ab und stimmte dem Zusatzkredit für die neue Rutsche im gleichen Verhältnis zu. Streitpunkte waren immer wieder die (Zusatz-)Kosten und die effektive Barrierelosigkeit der Bauten. Trotz unterschiedlicher Meinungen wurde fair und sachlich disputiert. Auch in den letzten beiden Traktanden, dem Nachtragskredit für den Kindergarten Wohlermatte in Anglikon und das neue Reglement über das Taxiwesen in der Gemeinde Wohlen. Trotz der zu hohen Miete wurde der Chindsgi mit 33:3 Stimmen (1 Enthaltung) gutgeheissen, das Taxireglement, mit ein paar formalen Änderungen, ebenfalls und das sogar einstimmig.