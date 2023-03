Einwohnerrat Die Abfuhr des Presserates hat nun positive Folgen: Gemeinderat und «Wohler Anzeiger» treffen sich zur Aussprache Im Nachgang zu den Wohler Gemeinderatswahlen vor bald zwei Jahren entwickelte sich ein Disput über nicht ausgewiesene Stimmen im Wahlprotokoll. Der Gemeinderat blitzte mit seiner Beschwerde über die Berichterstattung des «Wohler Anzeigers» beim Presserat ab. Im Einwohnerrat stellte er sich den kritischen Fragen.

Der Wohler Gemeinderat legte Rüge ein beim Presserat über die Berichterstattung des «Wohler Anzeigers». Bild: Eddy Schambron (9. 2. 2019)

Es ist eine unschöne Geschichte, die sich zwischen der Regionalzeitung «Wohler Anzeiger» und dem Wohler Gemeinderat abspielte. Im Nachgang zur Berichterstattung über die Gemeinderatswahlen vom September 2021 schieden sich die Geister an der Frage, weshalb die sehr hohe Anzahl Stimmen von Personen im Wahlprotokoll nicht namentlich ausgewiesen wurde.

Der Gemeinderat war mit der Berichterstattung der Regionalzeitung nicht einverstanden und gelangte mit einer Beschwerde an den Presserat. Darin warf er der Zeitung vor, sie habe die Wahrheitspflicht verletzt, wichtige Informationen unterschlagen und ungerechtfertigte Anschuldigungen gegen den Gemeinderat ausgesprochen.

Die Redaktion musste sich zudem den Vorwurf gefallen lassen, gegen die «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» verstossen zu haben. Die am 26. Januar 2022 eingereichte Beschwerde wurde vom Presserat in allen Punkten abgewiesen.

Ist das ein Reputationsschaden für die Gemeinde?

Dass der Gemeinderat gegen die Regionalzeitung rechtlich vorging, das stiess gleich mehreren Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten sauer auf. Die Mitte-Einwohnerrätinnen Sonja Isler-Rüttimann und Stefanie Dietrich sowie Manfred Breitschmid (SVP) richteten jeweils eine Anfrage an den Gemeinderat. Aus diesen geht deutlich hervor, dass im Rat nicht verstanden wird, weshalb der Gemeinderat zu diesem Mittel griff. Ausserdem fragt sich männiglich, wie sich die beiden Parteien die künftige Zusammenarbeit vorstellen.

Manfred Breitschmid warf dem Gemeinderat in der Diskussion am Montagabend im Einwohnerrat vor, mit diesem Vorgehen einen Scherbenhaufen angerichtet zu haben. Diese Eskalation sei die schlechteste aller Möglichkeiten und führe bloss zu verhärteten Fronten, stimmte Olivier Parvex (GLP) ein. Als ehemaliger Journalist schätze er alle Medien, die über die Gemeinde berichten würden. Und an die Adresse der beiden Parteien gerichtet, appellierte er: «Setzt euch gemeinsam an einen Tisch und sprecht euch aus.»

Damit traf er für die Anwesenden den Nagel auf den Kopf. Lionel Zingg (FDP) ortete in dieser Auseinandersetzung zudem einen Reputationsschaden für die Gemeinde Wohlen, der vermeidbar gewesen wäre, hätte man sich von Beginn weg an einen Tisch gesetzt.

Harsche Vorwürfe vom Gemeinderat

Harry Lütolf (Mitte) war aufgebracht und ärgerte sich über die «selbstherrliche und despektierliche Haltung des Gemeinderates». Er bilanzierte: «Das ist eine totale Kriegserklärung an die Zeitung.» Zugleich sei die Stellungnahme, die seiner Meinung nach schnoddrig verfasst wurde, auch eine Verballhornung des Presserates.

Man werde die Lehren aus dieser Sache ziehen, bezog Gemeinderat Thomas Burkard Stellung. Das Urteil des Presserates fiel nicht nach seinen Vorstellungen aus, das war aus seinem Votum deutlich zu spüren. Es sei die Aufgabe des Gemeinderates, die Mitarbeitenden vor Verunglimpfungen zu schützen, betonte er.

Er warf dem «Wohler Anzeiger» zudem vor, stellenweise nicht faktenbasiert zu arbeiten und der Verpflichtung zur Wahrheit nicht immer nachzukommen. Der Gemeinderat hingegen sei bestrebt, die Zusammenarbeit mit den Medien zu professionalisieren. Dies beweise unter anderem die Schaffung der Medienstelle.

Der Forderung nach einer Aussprache kommen die beiden Parteien nun nach. Burkard kündigte an, dass man sich in der zweiten Aprilhälfte zu einem Treffen verabredet habe. Davon erhofft er sich einen Kompromiss, der die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit schaffen soll.