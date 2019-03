Ob diese Einwohnerratssitzung die kürzeste war, die es je gab, ist nicht belegt. Aber mit nur 49 Minuten ist sie sicher Anwärterin auf diesen Titel. Fünf Traktanden waren auf der Liste, von denen zwei in früheren Jahren für hochtrabende Debatten und nationale Schlagzeilen gesorgt hätten. Sowohl Jean-Pierre Gallati (SVP, heute nicht mehr Einwohnerrat, sondern Grossrat) als auch Harry Lütolf (CVP) hatten Fragen zum Fall Dubler, dem ehemaligen Gemeindeammann. In aller Kürze: «Wir sind mit der Antwort des Gemeinderats zufrieden. Man sollte Gras über die Sache wachsen lassen und nach vorne schauen», sagte Peter Christen (SVP) in Vertretung seines Parteikollegen Gallati. Er verlangte keine Diskussion. Harry Lütolf hätte gerne eine Diskussion zur Sache gehabt, scheiterte aber an der Abstimmung mit 7 Ja- zu 30 Neinstimmen bei 2 Enthaltungen.

Vier Brennpunkte an der Schule

Freuen konnte sich an dem Abend wenigstens einer: Schulpflegepräsident Franco Corsiglia. Im Grunde wurde lediglich der Schulbericht 2017/18 zur Kenntnis genommen. Allerdings war der Bericht für die meisten Einwohnerratsfraktionen nicht genug.