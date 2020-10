Einwohner-Gemeindeversammlung: «Ersatzbau Notterhaus» wird die Gemüter erhitzen

Hitzige Diskussionen, nicht viel weniger erwartet die Merenschwander Stimmbürger am Montagabend. An der Einwohnergemeindeversammlung vom 19.Oktober werden sie gleich über drei Verpflichtungskredite abstimmen. Das Thema, das in der Vergangenheit für den meisten Aufruhr gesorgt hat, wird nun erneut an der Versammlung behandelt: das Projekt «Ersatzbau Notterhaus».

Der Abstimmungskampf wurde am 26.November 2018 lanciert, als rund zwei Drittel aller Anwesenden an der Einwohnergemeindeversammlung für den Abriss der Notter-Liegenschaft und den Bau neuer Schulräume stimmten. Gegen das rund 7 Millionen teure Projekt wurde mit 599 gültigen Stimmen das Referendum ergriffen, und so kam es am 12.Mai 2019 zur Abstimmung an der Urne. Die Ergebnisse waren knapp: Mit nur 12 Stimmen Unterschied wurde das Projekt damals vom Volk abgelehnt.

Handeln des Gemeinderats war unrechtmässig

Nun gibt es heftige Vorwürfe aus der Bevölkerung und ein Aufsichtsverfahren des Kantons gegen den Merenschwander ­Gemeinderat, wie die Regionalzeitung «Der Freiämter» berichtete: «Im Zuge des Notterhaus-Referendums liess der Gemeinderat Listen von allen Unterzeichnenden herstellen. Diese wurden Ortsteilen, Geschlecht und Alter zugeordnet.» Laut Kanton sei die Bearbeitung der Unterschriftsbögen unrechtmässig. In Folge wurde der Gemeinderat dazu verpflichtet, die Listen und Auswertungsergebnisse zu vernichten und künftig solche Auswertungen zu unterlassen. Gemeindeammann Hannes Küng verteidigte sich: Die Erhebung sei aufgrund von dem Gemeinderat legal zugänglichen Daten erfolgt.

Infos zu den Vorwürfen gibts an der Versammlung

Für Fritz Beck, Präsident der Gruppierung «Pro Merenschwand», die das Referendum initiiert hatte, genügt das nicht. Er fordert eine öffentliche Entschuldigung. Er wirft Küng ausserdem vor, dass er Dritte darüber informierte, welche Personen das Referendum unterzeichneten.

Zu diesen Vorwürfen und zur Rüge des Kantons möchte Küng auf mehrfache Anfrage der AZ keine Stellung nehmen. Doch er kündigt an, dass es an der Versammlung vom Montag Informationen zum Thema geben wird. Dann soll über einen Verpflichtungskredit von 48000 Franken zur Überarbeitung des Projekts abgestimmt werden. Denn die Platzsituation an der Schule hat sich nicht verändert, im Gegenteil: «Die Schule stösst mit ihren 467Schülern an ihre Grenzen», erklärte Schulleiter Stefan Woodtli an der Informationsveranstaltung vom 14.September. Das Notterhaus wurde 2001 eigens für neue Schulräume erworben. Mit dem Kredit sollen laut Bericht zur Einwohnergemeindeversammlung unter anderem die Honorare der Architekten und Fachplaner bezahlt werden, die in den kommenden acht Monaten das abgelehnte Projekt überarbeiten sollen. «Es soll so angepasst werden, dass es den Bedürfnissen der Schule dient, aber auch den Anliegen der Kritiker des ersten Projekts Rechnung trägt», gibt Küng auf Anfrage der AZ Auskunft.

Weiter stimmt die Bevölkerung am kommenden Montag über einen Verpflichtungskredit von 220000 Franken zur anteiligen Finanzierung des Bauprojekts der Genossenschaft Landi Freiamt und über einen Verpflichtungskredit von rund 4,2 Millionen für die geplante Tiefgarage unter dem Schulhausplatz ab. Beide Themen sind nicht unumstritten und könnten auch am Montag wieder für Diskussionen sorgen.