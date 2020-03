Einsatz für einen gesunden Wald: 20 Freiwillige beseitigen Sturmschäden

Am Forstmagazin trudelten nach und nach die Helfer für den Waldarbeitstag ein. «Hoi zäme» rief ein neu Dazugekommener in die Runde, winkte und fügte hinzu: «Das muss heute reichen.» Reihum wurde geschmunzelt. In diesen Tagen ist das Corona-Virus das bestimmende Thema. Dennoch hatten sich im Bosmeler Ortsbürgerwald gut 20 Leute zusammengefunden, um etwas für die Natur zu tun. «Die Stürme haben einige Schäden verursacht», so Revierförster Oliver Eichenberger zur Situation vor Ort.

Umso erfreuter war er über die freiwillige Unterstützung: «Ich bin ganz überwältigt. Mit so viel Leuten hatte ich nicht ­gerechnet.» Zur offiziellen Begrüssung rief Gemeindeammann Michael Weber die Teilnehmer auf, einen grossen Halbkreis zu bilden, damit alle genug Abstand voneinander halten ­konnten.

Besonnenheit und keine Panik

«Die Gemeinde Boswil organisiert den Anlass. Natürlich haben wir uns im Gemeinderat wegen des Virus viele Gedanken gemacht», legte Weber dar. «Die Verschärfungen der Massnahmen wurden vom Bundesrat ja gestern mitgeteilt. Wir haben beschlossen, diesen Waldarbeitstag stattfinden zu lassen. Dabei sind wir draussen in der frischen Luft, nicht zusammen gedrängt in einem engen Raum.» Es sei eine schwierige Zeit, die besonnenes Verhalten erfordere. Eichenberger informierte: «Aufgrund der Entwicklungen haben wir den Waldarbeitstag in Bünzen aber abgesagt, wie es in Muri sein wird, das ist noch unsicher.»