Eine Woche nach Attacke auf Politiker Harry Lütolf: Gemeinderat Arsène Perroud ebenfalls angegriffen

Gemeindeammann und Grossrat Arsène Perroud (SP) ist bei der Bleichi in Wohlen unterwegs, als er von einer Gruppe attackiert wird. Perroud kommt ohne Blessuren davon, sein Begleiter aber muss mit leichten Verletzugen ins Spital. «Mit mir und meiner Funktion als Gemeindeammann hatte das sicher nichts zu tun», sagt Perroud gegenüber dem Regionalsender TeleM1. Es handle sich um eine willkürliche Attacke, er und sein Begleiter seien einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.

Die Täter konnten von der Kantonspolizei bislang noch nicht ermittelt werden. Klar ist nur, dass diese sich im Kulturlokal Bleichi aufgehalten hatten. Dort hatte man einige Leute vor die Türe gestellt, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kapo Aargau, gegenüber TeleM1 erklärt. «Alleine deshalb war die Stimmung schon angespannt. Dann kamen noch Dritte hinzu und es kam zu einer Schlägerei.» Die Ermittlungen laufen noch.

Bereits vor einer Woche kam es zu einem Angriff auf einen anderen bekannten Wohler Politiker: CVP-Grossrat Harry Lütolf wurde am Bahnhof Opfer eines Angriffs. Der Täter konnte gefasst werden. Hat Wohlen also ein Kriminalitäts-Problem? Sowohl Kantonspolizei als auch der Gemeindeammann beschwichtigen: Die Kriminalität habe nicht zugenommen und die beiden Fälle stünden in keinem Zusammenhang. (kob)