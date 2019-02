Am Sonntag haben sich die ersten Gruppen aufgeregter Schüler in eine Woche mit Schnee, Sport und Abenteuern aufgemacht. Eine Umfrage bei Schulen im Freiamt hat ergeben, dass sich die Rahmenbedingen der Freiämter Schneesportlager weitgehend gleichen.

Die Lager der angefragten Schulen finden entweder während einer Projektwoche statt oder werden als ausserschulische Aktivität durchgeführt. So macht es zum Beispiel die Schule Wohlen, die in der Ferienzeit gleich vier Schneesportwochen organisiert. «Unsere Lager sind absolut freiwillig. Sie haben nichts mit der Schule zu tun», erklärt Nicole Arm, Sekretärin im Junkholzschulhaus. Ebenfalls ein ausserschulisches Angebot gibt es an der Primarschule Sins. So reisen Kinder mit, die «wollen oder können», so Hauptorganisator Raphael Lohri.

Unterstützt von der Gemeinde

Die beiden Lager der Bezirksschule Bremgarten werden im Rahmen einer Projektwoche veranstaltet. Genau so macht es auch die Kreisschule Mutschellen. Die Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen haben die Möglichkeit, auch an anderen schulischen Aktivitäten teilzunehmen.

Die Kosten für die Schneesportwochen unterscheiden sich im Freiamt allerdings stark. Sie variieren von rund 280 bis zu 550 Franken. Bei einigen Lagern wird ein Teil der Kosten von der Gemeinde übernommen. So auch bei dem Lager, das am meisten kostet. Die Lager der Schulen Muri und Sins bieten zudem einen Geschwister-Rabatt von 20 und 50 Franken an.

Zur Tradition geworden

Im Freiamt sind Schneesportlager nach wie vor beliebt. Auf der Website des Murianer Schneesportlagers steht: «Im Gegensatz zum allgemeinen Trend im Schneesport sind in Muri die Anmeldezahlen konstant hoch.» Es habe zwar weniger Teilnehmer als noch vor zehn Jahren, laufe aber gut, bestätigt auch Raphael Lohri. Das unterstreicht Guido Brändli, Schulleiter der Bezirksschule Bremgarten: «Die Lager sind sehr begehrt, gut besucht und zu einer Tradition geworden.»

Begleitpersonal für die Lager zu finden, sei «kein Problem», sagt Nicole Arm. Somit stehen die Zeichen gut, dass sich die Freiämter Schüler auch in den nächsten Jahren weiterhin bei gemeinsamen Aktivitäten im Schnee vergnügen können.