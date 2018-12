Eine Weihnachtsbeleuchtung fehlte bisher in Rudolfstetten-Friedlisberg. «Wir hatten stattdessen in der Adventszeit drei Christbäume im Dorf aufgestellt», führte Gemeindeammann Josef Brem gegenüber der AZ aus. Doch nun hat es geklappt. Mit 20 Sternen, die verteilt im Gemeindegebiet an Kandelabern montiert sind, erfüllte die Elektra einen lang gehegten Wunsch vieler Einwohnerinnen und Einwohner.

Schon oft wurde über die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung diskutiert. Nach Angaben von Gemeindeammann Brem, befand sich der Gemeinderat seit einiger Zeit mit der Elektra im Gespräch und wurde von der Firma schliesslich im Vorfeld der nahenden Weihnachtszeit beschenkt.

Sponsoring der Elektra

Viele Leute wünschten für das Dorf eine Weihnachtsbeleuchtung und gelangten mit dem Anliegen an die Gemeinde. Aus finanziellen Gründen konnte dem Wunsch bisher nicht entsprochen werden. Nun hat die Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG die Idee aufgenommen und auf ihre Kosten eine Weihnachtsbeleuchtung montiert. «Regelmässig unterstützen wir im Dorf Vereine und Anlässe. Nun wollen wir mit der Weihnachtsbeleuchtung etwas für die ganze Bevölkerung tun», äusserte sich dazu André Meier, Verwaltungsratspräsident der Elektra.

20 grosse, dreidimensionale Sterne, aus Kunststoff gefertigt, sind verteilt auf dem Gemeindegebiet an verschiedenen Strassenbeleuchtungs-Kandelabern montiert worden. «Für uns ist wichtig, dass die Beleuchtungskörper auch zur Tageszeit ein Hingucker sind», hielt André Meier fest. Deshalb hat sich der Verwaltungsrat für Sterne aus bambusfarbenem Kunststoff entschieden.

Jeder Stern mit 188 LEDs

Die Masse der fünfzackigen Sterne: Durchmesser 1 Meter und Tiefe 36 Zentimeter. Ein Stern wiegt 3,8 Kilogramm. In jedem Leuchtkörper sind 188 LEDs eingearbeitet, die den Stern in einem warmweissen Licht erstrahlen lassen. Was den Stromverbrauch anbelangt: 18,4 Watt beträgt die Gesamtleistung pro Stern.

Aufgehängt sind die Leuchtkörper im Dorf an der Kreuzung beim Zentrum. Auf dem Mutschellen leuchten zwei solche Sterne, und auf dem Friedlisberg sind einige entlang der Friedlisbergstrasse angebracht. Seit dem ersten Advent strahlen die Sterne nun in der Dunkelheit.

Mit der Montage und Demontage betraute die Elektra die Elektro Fröhli AG. Dies und die Lagerung der Sterne erfolgt zulasten der Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG. Einzig für die Stromkosten muss die Gemeinde selbst aufkommen.

Bleibt zu hoffen, dass die Illumination Anklang findet und die Bevölkerung in eine besinnliche, weihnachtliche Stimmung versetzt.