Gemütliches Zimmer

Die Regeln sind einfach: Nicht rauchen im Zimmer, keine Kerze anzünden, die Haustüre zuverlässig schliessen, keinen Lärm. Nach dem Nachtessen ist Ruhe. Wirklich Ruhe. Ich begebe mich auf mein Zimmer. Ein Bett, ein Schrank, ein Tischchen, ein Sofa, eine Kommode mit religiöser Literatur. Ausser der regelmässig die Zeit schlagenden Kirchenglocke und manchmal einem Knarren im Gebälk ist kein Ton zu hören. Ich fühle mich wohl hier. Wer nicht vorher schon wach ist, wird um 6 Uhr durch das Läuten der Kirchenglocke geweckt. Ich begebe mich zur Konventmesse in der Klosterkirche, gelesen vom Mühlauer Pfarrer Danam Yammani. Anschliessend nehme ich mit ihm zusammen und mit Äbtissin Angelika am Tisch das Frühstück ein – das Vaterunser vor dem Genuss, ein Dankesgebet nachher. Der Pfarrer spricht die Äbtissin mit Mutter an. Jeder Gast wäscht sein Geschirr selber ab.

Ich ziehe nach dem beeindruckenden Aufenthalt im Kloster Hermetschwil weiter. Es ist eine andere Welt hinter den Klostermauern, ohne jede Hektik, ohne Lärm und Aufregung. Diese Ruhe überträgt sich schnell auf die Besucherin oder den Besucher. Aber die Schwestern sind nicht weltfremd. Sie beten jeden Tag für alle Menschen, die Sorgen und Nöte haben. Sie nehmen Menschen unter ihrem Dach auf, sind aber nicht naiv. Sie schauen hin, ob jemand in lauterer Absicht kommt oder nicht. Die Klöster sind untereinander vernetzt und warnen sich, wenn einer auf die krumme Tour unterwegs ist – was auch schon geschehen ist. Sie wissen es zu verhindern, wenn einer aus der realen Welt in der heilen Klosterwelt Unheil anrichten will.