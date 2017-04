Bereits beim Betreten der liebevoll dekorierten Bannegg-Halle lag ein Hauch der Fünfziger-Ära in der Luft. Die Wände zierten Schallplatten, ein grosses Bild eines Rock ’n’ Roll tanzenden Paares war zu sehen und auf der Bühne stand eine Jukebox. Die Box war zwar nachgebaut, dafür aber schön anzusehen. Selbst die Musiker erschienen im Fifties-Outfit, die Herren mit dunkler Hose, weissem Hemd und Hosenträgern, die Damen allesamt in schwingenden, bunten Petticoats. So eingestimmt und begleitet von der Moderatorin Nelly Stöckli, konnten sich die zahlreichen Zuschauer auf ein abwechslungsreiches Jahreskonzert der Musikgesellschaft Waltenschwil freuen.

Bevor die Jukebox startete, zeigte erst einmal die Junior Brass Waltenschwil– Bünzen ihr Können und wie gut die Nachwuchsförderung läuft. Gut gelaunt und professionell führte Jonas Bircher durch das Programm. Der musikalische Leiter Markus Steimen berichtete nicht ohne Stolz: «Die Band besteht erst seit einem halben Jahr und entwickelt sich sehr gut.» Sechs Stücke umfasste ihr Programm, dazu gehörten bekannte Filmmelodien aus «Rocky» und «Star Wars». Die Zuhörer zeigten sich begeistert und forderten Zugaben. «Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Konzerte», betonte Steimen.

Jukebox mit Zeitsprüngen

«Eine Kollegin aus der Musikkommission kam auf das Thema Jukebox, und schon hatten alle Ideen dazu», erzählte Dirigent Stefan Aegerter, wie die Musikkommission zum Motto des Abends kam. Er fügte hinzu: «So ein Motto bietet die Möglichkeit für ein abwechslungsreiches Programm mit neuer und älterer Musik.» Und so geht die musikalische Reise mit «There’s No Business Like Show Business» zunächst in die 40er-Jahre, wo dieser Song im Musical «Annie Get Your Gun» Premiere feierte.

Mit «Macarthur Park» aus der Feder von Jim Webb sprang die Jukebox dreissig Jahre weiter. Nicht fehlen durfte das mottogebende Arrangement «Jukebox», komponiert von Goff Richards. Viel Applaus erhielt der Hit «Das Feyr Vo Dr Sehnsucht». «Autumn Leaves», ein sehnsuchtsvolles Stück, begann seinen Erfolgsweg 1946 ursprünglich als französisches Gedicht und Chanson unter dem Namen «Les feuilles mortes». Die englische Version inspirierte viele Musiker wie etwa Natalie Cole, Frank Sinatra oder recht aktuell Ed Sheeran zu immer neuen Interpretationen. Hier überzeugte Vereinspräsidentin Karin Richner als Solistin am Flügelhorn.

Dirigent Stefan Aegerter meinte: «Einige erinnern sich vielleicht noch selbst oder kennen Melodien aus Filmen. Die Zuschauer können an diesem Abend in eine andere Welt eintauchen, dazu laden ja schon das Bühnenbild und die Stimmung ein.»

Erfolgreich beim Musikfest

Nicht nur beim Jahreskonzert machte die Musikgesellschaft Waltenschwil eine gute Figur. Im vergangenen Juni durfte sie sich am Eidgenössischen Musikfest in Montreux beweisen. «In unserer Kategorie belegten wir den vierten Rang, wir waren wirklich sehr zufrieden. Das war schon ein besonderes Jahreshighlight», freute sich der Dirigent.