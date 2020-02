Eine guggenlose Narrenrallye? Die Zufiker «Sädelgeischter» verhindern dieses Szenario

Bunt bemalte Wagen rollen bald wieder durch die Altstadt von Bremgarten. Wie in jedem geraden Kalenderjahr findet auch kommenden Sonntag, 23. Februar, wieder die Narrenrallye statt. Dabei ist abgasfrei Pflicht.

Noch bevor die eigentliche Planung des Umzugs beginnen konnte, hatte die Narrenrallye aber zuerst noch ein Problem zu lösen. So wie das OK Rüssknaller-Ball war auch das OK der Narrenrallye bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach einem Nachfolge-OK. Im guggenlosen Bremgarten scheint es aber gar nicht so einfach zu sein, für die Organisatoren der Bremgarter Fasnacht Nachfolger zu finden. Erst spät im vergangenen Jahr hat sich doch noch eine Option für die Narrenrallye ergeben.

Das OK Rüssknaller-Ball wird auch die Narrenrallye organisieren. «So geht es fast in einem zu», sagt Initiant Stephan Moosmann zu der Übernahme. «Im Anschluss an die Narrenrallye werden die Lokalitäten des Rüssknaller-Balls im Bremgarter Casino ohnehin betrieben, so können wir, die Synergien für uns ausnutzen.»

Dass die Übergabe etwas spät stattgefunden hat, sei grundsätzlich kein Problem. Viele Rallye-Teilnehmer melden sich erst am Fasnachtssonntag spontan an. Was sich allerdings als problematisch herausstellte, war für die Narrenrallye kurzfristig noch Guggen zu finden. Stephan Moosmann: «An keinem anderen Tag finden so viele Umzüge statt. Wohlen und Baden ziehen so ziemlich alle Guggen aus der Region an. Aber auch ausserkantonal ist die Auswahl an Umzügen sehr gross. Ganz klar, dass bereits im vergangenen August sämtliche Guggen ihr OnTour für diesen Sonntag verplant haben.»

Die Sädelgeischter bleiben der Bremgarter Narrenrallye treu

Umso glücklicher ist das OK über jede Gugge, die nach Bremgarten kommt. «Wir sind sehr froh, dass die Narrenrallye für die Zufiker Sädelgeischter standardmässig eingeplant ist und dass wir so mindestens mit einer Truppe einen musikalischen Beitrag haben», sagt Moosmann. Über mehr Guggen würden sich natürlich alle freuen. Kleinformationen oder einzelne Musikanten, die den Sonntag noch nicht verplant haben, können sich noch beim OK anmelden. Dasselbe gilt für Umzugsteilnehmerinnen und Umzugsteilnehmer.

Um auch den Eltern einen reibungslosen Umzug zu ermöglichen, bietet die Kita Strampolino während der Rallye eine Kinderbetreuung an. Eltern, die ihre Kinder in der Kita übergeben wollen, können dies am Obertorplatz nach einer Voranmeldung tun. Im Casino, wo nach dem Umzug der After-Rallye-Plausch der Kita beginnt, können die Kinder wieder empfangen werden. Ein Postenlauf mit leckeren Preisen wartet dort auf Gross und Klein. Und während sich die Kinder weiter vergnügen, können die Erwachsenen die Urlaubsstimmung im mexikanisch dekorierten Bremgarter Casino geniessen, sich einen Drink an der Bar gönnen und sich verköstigen.