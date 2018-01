Das eine Sprichwort besagt, dass die Mühlen des Gesetzes langsam mahlen. Das andere, dass der Frömmste nicht im Frieden leben kann, wenn’s dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Beide Lebensweisheiten zusammengemischt, ergeben die Suppe, die der Gemeinderat von Arni, angeführt vom unentwegten Ammann Heinz Pfister, seit bald 15 Jahren auszulöffeln versucht.

Das Gesamtkonzept für ein Dorfzentrum in Arni datiert vom 14. März 2003. Zwei Jahre später bewilligten die Einwohner des 1870-Seelen-Dorfes einen Kredit zur Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für die Gemeindescheune.

Die Gemeindescheune, an der Ecke Zürcherstrasse/Hedingerstrasse gelegen, ist das zentrale Element in der Planung des Gemeinderates. In enger Zusammenarbeit mit den Fachstellen des Kantons und befeuert durch einen Architekturwettbewerb wurde 2013 auf den betreffenden Parzellen ein Gebäudekomplex entworfen, der gleich mehrere Bedingungen erfüllt:

Er bietet Räumlichkeiten für die Bibliothek und den Mittagstisch sowie einen Multifunktionsraum für gut 100 Personen. Zugleich bildet die neue Gemeindescheune gegen Osten den Abschluss des neuen Dorfzentrums, das dereinst einmal an der Ecke Kelleramtstrasse/Steindlerstrasse beginnen wird.

Mehr Geld in die Gemeindekasse

Am Eingang zu diesem Dorfzentrum soll ein grosses Haus gebaut werden, das im Parterre den Volg beherbergen wird und in dessen Obergeschossen aktuell noch zehn Alterswohnungen eingeplant sind. «Durch diesen Wohn- und Gewerberaum würden wir gut drei Steuerprozente gewinnen», freut sich Gemeindeammann Pfister.