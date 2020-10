«Eine Auflösung wäre schlimm»: Arbeitslast soll auf mehrere Schultern verteilt werden

Seit elf Jahren widmet sich der Verein Fachgeschäfte Altstadt Bremgarten (FAV) dem Ziel einer lebendigen und interessanten Altstadt im Reussstädtchen. 48 Gewerbebetriebe sind derzeit FAV-Mitglied. Treibende Kräfte waren in der Vergangenheit Biggi Winteler als Präsidentin und Sonja Conrad (Kassierin). Weil beide aus dem Vorstand zurücktreten, sind neue Köpfe gefragt, wenn der Verein in bisheriger Form weiter Bestand haben möchte. Diese Woche diskutierten die Mitglieder, wie und ob der Verein eine Zukunft haben könnte.

«Ich ging doch mit ein bisschen Angst hin. Eine Auflösung wäre schlimm und wahnsinnig frustrierend nach all der jahrelangen Arbeit», sagt Biggi Winteler zur AZ. Der FAV liegt ihr sehr am Herzen. Die Diskussion sei sehr konstruktiv gewesen. Dennoch musste sie feststellen: «Jeder scheut sich, eine Aufgabe mit so viel Aufwand zu übernehmen.»