Doch nicht immer verhalten sich alle im Wald so, sie es sollten. Viele wissen vielleicht gar nicht so genau, was man darf und was nicht? Meistens erkennt man mit gesundem Menschenverstand bereits die wichtigsten Eckpunkte. Für alles andere gibt es seit wenigen Monaten einen Wald-Knigge, der nicht nur spannend zu lesen ist, sondern auch mit Cartoons auf humorvolle Art in ein wichtiges Thema einführt.

Auch der Revierförster von Muri, Beat Bossert, bestätigt: «Der Wald-Knigge ist eine gute Sache. Obwohl vieles selbstverständlich sein sollte, ist es hilfreich, einige Regeln festzuhalten.» Ein sehr wichtiges Gebot sei, die Waldwege nicht zu verlassen. «Im Frühjahr, wenn es viele Jungtiere gibt, ist das besonders wichtig», so Bürgi. Leider seien vor allem Mountainbiker gerne im unwegsamen Waldgelände unterwegs.

Küng sagt dazu: «So wird das Wild aufgescheucht, das gefällt gerade den Jägern nicht. Ausserdem behindern uns Leute abseits der Wege bei unserer Arbeit im Forst. Die Absperrungen sollten unbedingt respektiert werden.» Schliesslich soll niemand von einem fallenden Baum getroffen werden. Zum Thema Bäume erklären die Förster noch, wie gefährlich es sei, sich bei Wind und Sturm im Wald aufzuhalten. Leonz Küng führt aus: «Selbst wenn es nur leicht windet, können Äste herabfallen.»

Nachts wirds problematisch

An sich ist es schön, wenn viele Leute Freude an der Natur haben. «Manchmal ist es allerdings schwierig, dass der Wald so beliebt ist», erläutert Beat Bossert, der auch Jagdaufseher ist. «Problematisch ist es, wenn Leute sich in der Dämmerung oder nachts im Wald aufhalten. Jogger nutzen ja gern Stirnlampen, aber so ein Verhalten stört die Tiere in ihrer Nachtruhe.» Auch Geocaching sei im Wald nicht unproblematisch. Diese Schnitzeljagd via GPS ist im Murianer Forst erlaubt. «Wir haben dafür aber Auflagen erstellt, es darf nur am Tag und an den Waldwegen stattfinden», so der Revierförster.

Als beliebter Aufenthaltsort hat der Wald mit einem weiteren Problem zu kämpfen. Alle drei Förster attestieren übereinstimmend, dass Müll ein grosses Ärgernis und leider allgegenwärtig sei. Bossert berichtet: «Feuerstellen und Waldhütten sind beliebte Plätze, aber wie die manchmal hinterlassen werden, das ist nicht gut.» Leider seien nicht alle Waldbesucher bereit, ihre Fehler einzusehen. «Belehrungen sind manchmal schwierig», hält Küng fest.

Dennoch seien Gäste im Wald immer willkommen. Die Förster befinden: «Der Wald-Knigge ist eine gute Aktion und gut gemacht. Es wäre schön, wenn er viele Leute erreichen würde.»