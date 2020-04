Eine Aargauerin arbeitet auf einer Husky-Farm in Lappland: «In Nordschweden bleiben die Deutschen aus»

Wenn sie aus dem Fenster schaut, liegt da Schnee, so weit das Auge reicht. «Wir haben heisse 4 Grad», sagt Nadine Steiner lachend im Videointerview. Die 25-jährige Bettwilerin arbeitet seit Anfang September auf einer Huskyfarm in Nordschweden. Weder vom heissen Schweizer Frühling noch von der Coronakrise bekommt sie viel mit.

«Hier sind die Häuser so weit auseinander, dass die soziale Isolierung sowieso gegeben ist. Unsere nächsten Nachbarn sind etwa einen halben Kilometer entfernt.» Das Einzige, was die «Cold Nose Huskies»-Farm in Gargnäs merkt, ist das Ausbleiben der Deutschen. «Etwa 100 Kilometer von hier, in Arjeplog, ist eine Auto-Teststrecke, wo häufig deutsche Autohersteller zu Gast sind.