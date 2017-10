Letzte Woche sind drei Freiämter zufällig über Diebesgut gestolpert: Unter einer Tanne fanden sie zwei Socken, gefüllt mit Schmuck (AZ vom 22. Oktober). Als sie dieses bei der Kantonspolizei abgeben wollten, hing ein Zettel an der Türe, dass der Posten zur Zeit nicht besetzt sei. Die Finder warteten rund eine Stunde und wandten sich dann an den Polizeinotruf 117, dort verwies man sie an die Regionalpolizei. «Langsam war ich etwas sauer, wir hatten keine Lust, uns den ganzen Nachmittag um die Angelegenheit zu kümmern. Trotzdem gingen wir zur Repol», erzählt die Finderin. Dort habe man sie zuerst zurück zur Kantonspolizei schicken wollen, die Repol sei nicht zuständig. Das ist soweit auch richtig, wie Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei, erläutert: «Fundgegenstände sind zwar Sache der Repol, wenn man aber davon ausgehen kann, dass es sich um Deliktsgut handelt, dann liegt die Zuständigkeit bei der Kapo.»

Mehr Patrouillen

Ist es normal, dass der Posten der Kapo für längere Zeit nicht besetzt ist? «Das kann vorkommen», räumt Pfister ein. Ganz bewusst setzt die Kapo auf eine «bessere Flächenpräsenz», sprich: mehr Patrouillen. «Auch wenn beispielsweise eine Gerichtsverhandlung stattfindet, bei der wir anwesend sein müssen, oder ein Einbruch gemeldet wird und die Polizisten ausrücken, dann ist in dieser Zeit niemand im Büro.» Das sei aber nicht entscheidend, erklärt Pfister und nennt ein Beispiel: «Wenn ein Grosseinsatz läuft, macht es keinen Sinn, dass ein Polizist am Schalter sitzt, und nebenan die Post abgeht.»

Schwere Delikte sind wichtiger

Entscheidend sei vielmehr, dass bei schweren Delikten, also Fällen von häuslicher Gewalt, bei Einbrüchen und Ähnlichem die Patrouille so schnell wie möglich vor Ort sei. Pfister verweist auf die Statistik: 2016 konnte die Zahl der Einbrüche erneut gesenkt und damit der positive Trend der Vorjahre fortgeführt werden. Auch die Aufklärungsquote bei Gewaltdelikten blieb bei über 90 Prozent. Und: «Telefonisch ist die Polizei ja immer über die Nummer 117 zu erreichen.» Die Finder des Diebesguts haben sich also richtig verhalten – man darf in so einer Situation die Notfallnummer ungeniert anrufen. Ein Fall wie der von Wohlen habe aber zeitlich keine Priorität. «Es wäre zum Beispiel auch möglich, das Gefundene mit nach Hause zu nehmen, wo es später von uns abgeholt wird», sagt Pfister.

Ab 2020 wird der Posten der Kantonspolizei in Wohlen und Bremgarten geschlossen – wer an den Schalter will, muss dann nach Muri. Einen Vorteil hat das: Die Kapo und die Repol sind im gleichen Gebäude, der Schalter ist deshalb häufiger besetzt. Politisch wird die Reduktion der Posten aber sicher noch zu Diskussionen führen. So hat etwa der Wohler Einwohnerrat Werner Dörig (FDP), selbst Kantonspolizist, eine Anfrage eingereicht. Er wünscht sich, dass sich der Gemeinderat bei den kantonalen Behörden für eine Abkehr vom dualen System, also für eine Einheitspolizei, einsetzt (AZ vom 20. Oktober).