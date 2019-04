Sie haben Angst, dass bei Ihnen eingebrochen wird? Dann sollten Sie nach Auw ziehen. Zumindest, wenn man nach der neuesten Statistik der Mobiliar geht. Der Versicherer hat anhand seiner Kundendaten ausgerechnet, welche Gemeinden besonders beliebt bei Einbrechern sind und welche von ihnen links liegen gelassen werden. Da in der Schweiz jeder Dritte seinen Hausrat bei der Mobiliar versichert hat, ist die Datenmenge relativ hoch.

In diesem Vergleich schnitt Auw als eine Gemeinde ab, in der besonders selten eingebrochen wird (siehe Tabelle). Hochgerechnet waren in Auw zwischen 2013 und 2017 lediglich 13 von 1000 Kunden der Mobiliar von einem Einbruch betroffen.