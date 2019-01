Aufgrund eines Bauvorhabens an der alten Villmergerstrasse müssen Werkleitungen erneuert werden. In den kommenden Wochen stehen Werkleitungsarbeiten beim Trinkwasser, Strom und der Swisscom an. Anschliessend wird der Strassenbelag von der Kantonsstrasse gesamthaft saniert. Während den Arbeiten, die voraussichtlich bis Ende März dauern, wird von der alten Villmergerstrasse 5 bis zur Kreuzung untere Farnbühlstrasse ein Einbahnregime eingerichtet. Der Anschluss Lindenbergstrasse bleibt während der gesamten Bauzeit gesperrt. Auf der unteren Farnbühlstrasse wird ein temporäres Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder, ausgenommen Anwohner, eingerichtet. (AZ)