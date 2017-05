Dunkelgrün mit silberfarbenen Zierleisten und dem Namenszug über dem Kühlergrill, so präsentiert sich der frisch restaurierte Meier-Traktor mit Jahrgang 1936. Nach zweijähriger Arbeit fährt der Zetzwiler Fahrzeugrestaurator Franz Morgenegg mit seinem Meier aus, gemächlich, mit 16 Kilometer pro Stunde Richtung Wandfluh. Gut zwei Tonnen wiegt das Gefährt und macht am Berg keine schlechte Falle. Ohne zu husten fährt es die steile Strecke hoch.

Die Meier-Traktoren – rund 20 Stück wurden bis vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut – wurden von Gottlieb Meier in Berikon hergestellt. Seinen Ursprung haben sie jedoch in Menziken. Viel sei nicht bekannt über die Geschichte dieses Fahrzeugs, erzählt der Restaurator Franz Morgenegg.

Chassis aus einem Guss

Immerhin so viel: In Menziken hat ein Werner Heiz in seiner Auto- und Elektrowerkstätte Mitte der Dreissigerjahre einen Mähtraktor konstruiert. Das ganze Chassis mit Hinterachse, inklusive Werkzeugkiste und Anhängestufe, bestand aus einem einzigen Gussstück, hergestellt in einer Giesserei in Rupperswil. Der Heiz-Traktor war serienmässig mit einem Mähantrieb und einem Fahr-Mähwerk ausgerüstet. Sogar eine Beleuchtung für den Mähbalken gehörte dazu, damit Landwirte auch noch in der Dämmerung Gras mähen konnten. Probleme gab es beim Heiz-Traktor mit der Adhäsion, die Hinterräder waren zu klein dimensioniert für die Fahrt im offenen Feld, das schwere Fahrzeug neigte dazu, einzusinken.