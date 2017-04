Wie man aus Girlanden Kunst macht und aus einem Drachen ein dreidimensionales Bild, das demonstriert der Aargauer Künstler Markus Müller auf eindrückliche Weise. Man darf sich auf eine verspielte, fantasievolle und sehr anregende Ausstellung freuen.

Müller blättert in einem Notizheft voller Zahlen. Neben ihm steht Hans Furter, Präsident der Kunstkommission. «Hier habe ich die Girlande im Querschnitt abgebildet und hier sind die Masse notiert», erklärt Müller. Furter beugt sich darüber und betrachtet interessiert die Zahlen, «das ist mehr Mathematik als Kunst», kommentiert er lachend. Doch Müller lässt sich nicht beeindrucken. Er blättert weiter im Notizbuch. Nun kommt er zu des Pudels Kern. Seine Intention war es, sich selber in einer Girlande stehend abzubilden. Und das ist ihm gelungen. Entstanden sind Quer- und Längsschnitte, die er in mühevoller Arbeit auf Papier brachte. «Das sieht ja wie ein MRI aus», sagt Furter überrascht. Müller nickt und zeigt auf eine Ausbuchtung: «Das hier, das ist meine Schulter.»

«Bauen Sie so eine Girlande»

Markus Müller setzt sich mit den Dingen, die ihn beschäftigen, intensiv auseinander. Während gut zwei Jahrzehnten waren es Girlanden, die er akribisch untersuchte. «Bauen Sie mal so ein Ding zusammen, Sie werden staunen», kommentiert er. Müller schaffte es, in mühseliger Feinarbeit eine Girlande aus Papier zusammenzukleben. Diese war exakt so gross wie er. «Ich wollte wissen, wie diese Girlande von innen aussehen würde, wenn ich da drin stehe.» Mithilfe seiner Tochter vermass er sich von Kopf bis Fuss und brachte dies auf Papier.

Müller, der sich als individueller Anarchist bezeichnet, liebt es, mit den Dingen zu spielen. So sind in der Ausstellung nicht nur seine Aqarelle und Tuschzeichnungen zu sehen, sondern auch seine neuesten Werke. «Ich fand beim Aufräumen einen Drachen, seine Form faszinierte mich», erzählt er. In dieser Serie beschäftigt er sich mit der aussergewöhnlichen Form des Drachens. Auch das macht seine Werke aus: Er lässt sich immer wieder neu darauf ein und wechselt immer neu die Perspektiven.

Künstlerische Freiheit

Markus Müller arbeitete ein Leben lang als Zeichenlehrer. Unter anderem an der Fahrwanger Bezirksschule. «Ich wollte nicht ausschliesslich von meiner Kunst leben», erklärt der Boniswiler. Bekannt wurde er in den 1970er-Jahren mit seinen farbigen Pop-Art-Bildern. Müller arbeitete im bekannten Atelier Ziegelrain in Aarau. Auch jetzt, als Pensionär, lässt er sich viel Zeit für seine Bilder, um möglichst keine Routine aufkommen zu lassen. Seine Werke zeigen das auf beeindruckende Weise. (az)

Vernissage am Freitag, 21. April, um 20 Uhr. Einführung durch den Künstler. Die Ausstellung ist bis zum 13. Mai geöffnet.