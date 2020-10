Ein trauriger 6. Dezember: Der Samichlaus kommt dieses Jahr nicht zu den Kindern nach Hause

Dieses Jahr werden die Kinder vergebens auf den Mann mit dem Goldenen Buch und seine Schmutzli warten. Er wird nicht kommen. Was wird man ihnen sagen? Dass er sich wegen Corona sozial distanzieren muss? Oder dass er sich selbst draussen im Wald mit Corona angesteckt hat? Oder gar, dass er nicht kommen kann, weil der bärtige alte Mann natürlich zur Risikogruppe gehört?

Es ist, wie es ist: In Wohlen wird es 2020 keinen Samichlaus geben. Am Donnerstag hat das der Verein St. Niklaus öffentlich gemacht. In 14 Punkten hat er festgehalten, warum es schlicht unzumutbar wäre, den Anlass durchzuführen.

Familienbesuche mit Distanz sind nicht das Gleiche

Einerseits scheitert es bereits an den Vorbereitungen: Die 60 Kinder, die sich als Schmutzli schminken, müssen aus der Chappelehofgarage in verschiedene Räume aufgeteilt werden, 1,5 Meter Abstand halten, jeder Schminkraum muss nach jeder Benützung mindestens zehn Minuten gelüftet werden. Dazu braucht es jede Menge Desinfektionsspender. Die Schminkfrauen müssen für ihre Arbeit mit dem Samichlaus Masken und Handschuhe tragen, und das Schminkmaterial darf nicht für mehrere Personen verwendet werden. Und mit all diesen Punkten haben die Hausbesuche noch nicht einmal angefangen.

"Beim Familienbesuch darf nur mit Abstand kommuniziert werden", heisst es in der Meldung des Vereins. "Kein Händeschütteln bei der Begrüssung oder bei der Verabschiedung." Dabei ist das Händeschütteln mit dem Samichlaus doch zentral, wenn die Kinder dem Samichlaus versprechen, im nächsten Jahr brav zu sein. Ausserdem heisst es: "Die Familienfeier muss auf Distanz erfolgen. Auf diese Weise kann keine feierliche und stimmungsvolle Atmosphäre entstehen, so wie man es von uns kennt."

Ein weiterer heikler Punkt seien die verschiedenen Familien, die der Samichlaus nacheinander besuche. "Wie sieht dieses Schutzkonzept aus?", fragen sich Präsident Peter Locher und Brauchtumsleiter Röfe Wüst im Schreiben.

Samichlaus wird sich online melden

Zum Schluss muss auch der beliebte Chlausauszug vor der Kirche ausfallen - dieses Jahr ausgerechnet am 6. Dezember. Der Verein begründet: "Die kantonale Bewilligung für den Chlausauszug wird mit der Aufforderung verknüpft, ein Schutzkonzept für die weit über 2000 Besucher vorzulegen. Diese Bewilligung könnte sehr kurzfristig entzogen werden, wenn die Infektionszahlen steigen. Allfällige Kosten gehen voll und ganz zu Lasten des Veranstalters!"

Auch müssten bei der Chlausmesse, wenn sie über 100 Besucher zählen würde, Masken getragen und die Kontaktdaten aller erhoben werden.

"Wir sehen uns nicht nur in der Verantwortung für die Beteiligten, sondern auch für all unsere Besucher", schreibt der Verein weiter. Aber sie versprechen: "Der St. Nikolaus wird sich im November auf unserer Website www.stnikolaus-wohlen.ch melden und erklären, warum er dieses Jahr keine Besuche macht."

Der Verein freut sich auf die Chlausaktion 2021 und auf die Jubiläumsaktion zum 80. Brauchtumsjahr.