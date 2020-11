Ein Steinadler im Freiamt – einer etwas absurden Geschichte auf der Spur

Unerhörtes passierte 1805 bei Wohlen. Ein Jäger soll in Dorfnähe einen Steinadler abgeschossen haben. Das klingt unglaublich – warf allerdings keinerlei Wellen. Denn die Notiz stand in einem Fachbuch, das 1815 erschienen ist: in «Die Vögel der Schweiz» der beiden Professoren Franz Friedrich Meisner und Heinrich Rudolf Schinz.

Wenn die Nachricht nicht in einem Buch, sondern in einer Zeitung zu lesen gewesen wäre, hätte sie sicher für jede Menge Aufsehen gesorgt. Wieso war das nicht der Fall? Die Antwort ist simpel: Weil es noch keine Lokalzeitungen im Freiamt gab. Sie erschienen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Auch der Kantonsarchivar fragte nicht weiter nach

Der Aargauer Kantonsarchivar Franz Xaver Bronner übernahm die Meldung vom Steinadler über Wohlen 1844 in seinem Standardwerk über den Kanton Aargau unkommentiert. Er erwähnte neben dem Steinadler, dass im strengen Winter 1808 Wölfe aus Frankreich bis nach Kölliken und Oftringen vorgedrungen seien und man den Luchs selten in den Wäldern des Südaargaus gesehen habe.