Zum 85-Jahre-Jubiläum schenkte sich Murimoos werken und wohnen einen neuen Spielplatz. Und macht damit auch gleich ein Geschenk an unzählige Kinder, die sich hier in Zukunft vergnügen werden. Bruno Gehrig, Leiter Holzproduktion, führte aus, dass der alte Spielplatz mit seinen 20 Jahren einerseits nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, andererseits zu nahe am Wohnbereich der Klienten liegt.

Gleichzeitig ist die neue Anlage Musterspielplatz: «Hier können wir unsere neuesten Kreationen an Spielgeräten zeigen und sehen, ob sie sich bewähren.» Erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurden grosse, begehbare Spielwürfel, die in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Wichtelwerk entwickelt wurden und patentiert sind. Nach der Einsegnung durch die Murimoos-Seelsorger Francesco Marra und Hansruedi Hauenstein und der Eröffnung stürmten die zahlreichen Kinder mit Begeisterung die neue Spielanlage.