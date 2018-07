Der Anfang ist gemacht: Das Siegerprojekt für eine neue Doppelturnhalle und zwei Schulzimmer für Werken und textiles Werken in Oberrüti wird jetzt weiterbearbeitet. Im besten Fall kommt der Ausführungskredit im November dieses Jahres an die Einwohnergemeindeversammlung.

«Ein sehr sportliches Programm», wie Sarina Hablützel von der Planar AG für Raumentwicklung einräumte. Die Beurteilung dieser Projekte habe «sehr interessante und sehr intensive Diskussionen» gebracht, sagte Frau Gemeindeammann Fränzi Baggenstos, die sich freute, «einen wesentlichen Schritt weiter zu sein» und über das Interesse an der Präsentation der Wettbewerbsergebnisse.

Die Schulraumerweiterung beschäftigt Oberrüti schon lange. Mit dem Projektwettbewerb rückt die Realisierung näher. 60 Architekten haben sich für den Wettbewerb angemeldet, acht Teams wurden ausgewählt, darunter ein Nachwuchsteam. Und genau dieses, Soppelsa Architekten AG Zürich, stellte das Siegerprojekt. Eine breit abgestützte Jury mit Vertretern der Gemeinde, der Schule und mit Fachleuten kam zum Schluss, dass der Vorschlag der jungen Architekten, Turnhalle und Schulzimmer voneinander zu trennen, am meisten überzeugt.

Klare Vorgaben

Vorgaben waren, unter anderen, eine Doppelturnhalle mit Galerie, zwei Schulzimmer für Werken und textiles Werken, ein kindergerechter Pausenplatz, ein Hartplatz als Aussensportfläche mit fixen Banden, Ballnetz und Flutlichtanlage sowie Veloabstellplätze. Schliesslich musste die Ausführung etappierbar sein.

Architekt Nino Soppelsa erklärte, dass die «sehr sensible Lage beim Dorfeingang» zum Entschluss führte, die neu geforderten Nutzungen in zwei separaten Gebäuden unterzubringen: die neue Sporthalle im westlichen Arealteil als öffentlicher Auftakt ins Dorf, von der Hauptstrasse her gut sichtbar, und das neue Werkgebäude, welches im östlichen Baubereich zu liegen kommt und die Anbindung zur bestehenden Schulanlage leistet.

Mit der vorgeschlagenen Disposition werde ein gefasster, naturnaher Aussenraum gebildet, welcher in Grösse und Proportion eine ähnliche Dimension wie der bestehende Pausenhof besitzt. Gleichzeitig könne bei dieser Setzung die Doppelsporthalle als wahrnehmbares Volumen minimal gehalten und die kritische Nähe zum bestehenden Kindergartengebäude entschärft werden, halten die Architekten fest.

Ein drittes Volumen als Geräteraum und gedeckter Unterstand grenzt den neuen Pausenbereich zur offenen Landschaft hin ab und vermittelt zwischen den unterschiedlichen Aussenräumen (Pausenbereich und optionaler Hartplatz) durch eine transparente Ausgestaltung.

Gute Entwicklung

Hauptgründe der Jury, das Projekt der Soppelsa Architekten AG an die Spitze zu setzen, waren die Entwicklung aus der bestehenden Schulanlage heraus, die Eingliederung der Neubauten in die bestehende Anlage, die funktionale Trennung von Werkbetrieb und Sport, das vielfältige Aussenraumangebot und der subtile Umgang mit dem Hartplatz.

Jetzt wird der Vorschlag zu einem Vorprojekt entwickelt, das dann auch eine Baukostenabschätzung ermöglicht. Diese Phase wird von einer Kommission begleitet. Dabei werden unter anderem der Ausbaustandard, die Etappierung und die Schnittstellen geprüft. Baggenstos machte auch darauf aufmerksam, dass vor einer Ausführung noch eine kleine Teilzonenplanänderung notwendig sein wird.