Die Büroräumlichkeiten der beiden Villmerger Unternehmen Richnerstutz und Autexis liegen direkt nebeneinander. Und so bot es sich an, dass der Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann die beiden Unternehmen gleich zusammen besuchte. Begleitet wurde er unter anderem von Gemeinderäten aus Wohlen und Villmergen.

Philippe Ramseier, CEO der Firma Autexis, nutzte die Gelegenheit, um die Aargauer Regierung auf ein Problem aufmerksam zu machen, mit dem seine Firma derzeit zu kämpfen hat – Fachkräftemangel. Ramseier berichtete Hofmann, wie seine Firma kürzlich eine IT-Stelle ausschrieb. «Lediglich vier Personen haben sich daraufhin bei uns beworben», schilderte der Unternehmer enttäuscht.

Für Coop Weinkellnerei automatisiert

30 Mitarbeiter beschäftigt das Villmerger Unternehmen, das sich auf Automatisierungsprozesse und Digitalisierung spezialisiert hat. Altersmässig sei man eine durchmischte Truppe, berichtete Ramseier weiter. «Erst kürzlich haben wir einen 63-Jährigen angestellt.»

Ein grosser Auftraggeber bei Autexis ist Coop. Für den Detailhändler hat die Villmerger Autexis die grösste Weinkellnerei der Schweiz in Pratteln vollumfänglich digitalisiert und automatisiert. Um dem Regierungsrat anschaulich zu zeigen, was die Firma macht, wurde Hofmann der Schokoladen-Roboter vorgeführt, den Autexis in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz und Siemens entwickelt hat und der vor allem an Messen in Einsatz ist. Zum ersten Mal in Hamburg vor zwei Jahren.

Der Roboter zeigt anschaulich, wie die Zusammenarbeit zwischen Digitalisierung und Automatisierung funktionieren kann. Ramseier lud den Regierungsrat dazu ein, nur mithilfe seiner Stimme beim Roboter eine Schokolade zu bestellen. «Falls dies mir heute gelingt», antwortete Hofmann mit einer heiseren Stimme und lachte. Es gelang. Der Roboterarm holte nach dem Befehl die gewünschte Schokolade aus dem Regal, verpackte sie in ein Plastikgefäss und lieferte sie aus, wo Hofmann sie entgegennahm.