Filmfreunde geraten ins Schwärmen, wenn sie erfahren, dass der designierte Gemeindeammann von Tägerig ein Polizist ist. Nicht irgendein kleiner Busszettelverteiler, nein, ein Kriminalist, einer, der von Amtes wegen die ganz bösen Jungs in die Mangel nimmt. Beat Nietlispach arbeitet bei der Kantonspolizei Zürich in der Abteilung Strukturkriminalität. Das sind die, die dem organisierten Verbrechen den Kampf angesagt haben.

Wenn Hollywoodanhänger dann noch lesen, dass er nicht der einzige Polizist im Tägliger Gemeinderat ist und diese beiden bei weitem nicht die einzigen Polizisten, die im beschaulichen 1500-Seelen-Dorf am Wagenrain zu Hause sind, dann taucht auf der inneren Leinwand eines Filmfreundes sofort Sylvester Stallone auf, der als einziger aufrechter Sheriff ein ganzes Nest voller korrupter Bullen säubern muss.

Auf die Parallelen zum Film «Cop Land» angesprochen, lacht der 51-jährige Nietlispach und sagt nur: «Genau das habe ich mir auch gedacht.»

Keine versteckte Politik

Den gross gewachsenen und durchtrainierten Mann scheint ohnehin nicht so schnell etwas aus der Fassung zu bringen. Das mag mit den Anforderungen seines Berufes zusammenhängen, ist sicher aber auch eine Folge von acht erfolgreichen Jahren als Gemeinderat, sechs davon als Vizeammann. «Ich bin einer, der offen auf die Leute zugeht und überhaupt sehr kommunikativ ist», beschreibt sich Nietlispach.

«Auch im politischen Umfeld bin ich offen für alle Thematiken. Ich will immer zuerst ein breit gefächertes Bild aufnehmen. Erst dann kann man entscheiden.» Das schätze er auch sehr an der Gemeindepolitik, so wie sie in Tägerig betrieben werde: Da würden alle Voten eingebracht und nicht im Versteckten oder gar hintenherum politisiert.

«Das wird mir auch als Gemeindeammann sehr wichtig sein, dass ich immer transparent bin und gut informiere. Ich will die Leute beizeiten aufmerksam machen auf Projekte und Pläne unserer Gemeinde.» Grosse Stricke zerreissen kann Tägerig allerdings nicht, dazu fehlen die Mittel.

Dennoch ist Nietlispach der Stolz auf «sein» Dorf anzusehen, wenn er erzählt, wie er schon als Neuling im Gemeinderat die Revision der Bau- und Nutzungsordnung miterarbeiten durfte. «Da sind wir anderen Gemeinden im Freiamt weit voraus.»

Es gibt auch noch Bauland auf dem Gebiet Floss und Stockacher, wo 20 000 Quadratmeter für ein Grossprojekt zur Verfügung stehen. «Da könnte unsere Gemeinde noch einmal wachsen», erklärt Nietlispach. «Wir sind ein klassisches Familiendorf mit unzähligen Vereinen.

Darum können wir auch solche Grossanlässe wie etwa den kantonalen Musiktag diesen Juni zusammen auf die Beine stellen.»

Eigenständigkeit bewahren

Der Zusammenhalt im Dorf sei zum Glück stark, sagt Nietlispach, deshalb sei es für ihn auch so wichtig, dass Tägerig seine Eigenständigkeit bewahren könne und dass es die Gemeinde in den kommenden Jahren langsam, aber sicher schaffe, vom kantonalen Finanzausgleich unabhängig zu werden.

Für das Jahr 2018 ist das doch eine halbe Million Franken, mit der die finanzkräftigeren Gemeinden des Kantons Tägerig unter die Arme greifen. Vor 16 Jahren ist Nietlispach nach Tägerig gezogen und hat hier seine Heimat gefunden.

Aufgewachsen ist der gebürtige Willisauer in Dietikon. Neben seiner Arbeit und den Aufgaben im Gemeinderat gehört seine Zeit vor allem der Familie. Wenn er aber Dampf ablassen muss, dann tut er das im Fitness- und Krafttraining.

Harmonie ist dem SVP-Mitglied sehr wichtig. Von den Tägligern wünscht er sich daher, «... dass sie dem Gemeinderat gegenüber weiterhin kritisch sind und sich aktiv äussern, gleichzeitig aber auch Vertrauen in uns haben».