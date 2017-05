Natürlich wird es kein ganz normales Theater. Ein Spektakel soll es werden. Schliesslich wird man nur einmal 30. Und wenn es eine kulturelle Grösse wie der Wohler Sternensaal ist, der diesen runden Geburtstag feiert, darf das Spektakel umso grösser werden. Wie das geht, zeigte das Sternensaal-Team schon vor zehn Jahren zum 20. Geburtstag des Vereins. Damals feierte der Sternensaal einen seiner grössten bisherigen Erfolge: Die Eigenproduktion Tschingge von Regisseur und Mitgründer Adrian Meyer wird noch heute in der ganzen Schweiz gespielt, derzeit scheinbar im Appenzell, berichtet der Presseverantwortliche und Laienschauspieler Hans Melliger.

Dieses Mal könnte es allerdings etwas schwieriger werden, das Stück auch anderswo aufzuführen, denn: Das Jubiläumsstück «Morsch» wird nicht auf einer Bühne gespielt, sondern soll ein Fassadentheater werden. Die Bühne ist ein zweistöckiges Gerüst an der Hauswand des Sternensaals. Denn das Gebäude ist alt und morsch, baufällig und – nennen wir das Kind beim Namen – im Grunde abbruchreif. Nicht der heutige Sternensaal natürlich. Jener im Stück, das ungefähr in zehn bis zwanzig Jahren spielt, hingegen schon. Als Vorbild diente das Schlössli, das älteste Haus Wohlens, das jahrelang neben dem Sternensaal vor sich hin moderte.

Nicht nur der Sternensaal ist veraltet, auch die Leute, die einst Leben in ihn gebracht haben, sind – im Stück – alt. Diese Ideen scheinen Regisseur Adi Meyer zu beflügeln. Er verwandelt die ganze Liebe dieser alten Kulturfreunde zum morschen Gebäude in ein manchmal tragisches, aber immer komisches Stück. Und genau diese Liebe zu ihrem Kulturlokal verbindet die Freunde im Stück mit den jungen und nicht mehr ganz so jungen Sternen, das Team des realen, 30 Jahre alten Sternensaals.

Vorne Laien, hinten Profis

Im Stück lässt Meyer die alten Kulturfreunde gegen den Abbruch ihres morschen, aber erinnerungsträchtigen Sternensaals kämpfen. «Sie beschliessen spontan, das Haus zu besetzen. Ganz so gut durchdacht ist das jedoch nicht, was ihnen bald zum Verhängnis wird», verrät er. Viel mehr will er noch nicht preisgeben. 20 Schauspieler werden es sein, die das Fassadentheater zum erneuten Grosserfolg machen sollen. Dabei setzt das Team auf sein bewährtes Rezept: «Die Schauspieler sind fast alles Laien, dafür sind hinter den Kulissen die Profis am Werk», erklärt Vereinspräsidentin Eva Keller. Neben Adi Meyer sind das vor allem Bühnenbildner Stefan Hegi sowie Filmemacher Titus Bütler. Und auch die Soundanlage ist diesmal professionell: «Wir haben im Januar mit den Proben begonnen und sind seit März hauptsächlich draussen. Wenn auf der Strasse ein Lastwagen vorbeifährt, kann man gleich mit dem Proben aufhören», erklärt Melliger die Wichtigkeit einer guten Tonanlage. Und dass der Kanton eine vorübergehende Sperrung der Strasse vor dem «Sternen» genehmigt, ist eher unwahrscheinlich. Also darf die Technik etwas kosten: Rund 300 000 Franken investiert der Verein in das Stück. «Die Hälfte müssen wir einspielen, den Rest übernehmen Kanton, Gemeinde, Sponsoren und wir selber», so Keller.

Als Theaterbeiz wird zudem gleich der benachbarte «Sternen» eingebunden: «Win-Win, denn im ‹Sternen› wäre es während der Vorstellungen sowieso zu laut», sagt Melliger. Hegi tüftelt derzeit am Bühnenbild, zu dem auch ein Dach über den 240 Zuschauerplätzen gehört. Bütler beginnt bereits mit einigen Filmaufnahmen in Wohlen, die im Stück Platz finden sollen. «Einen Teil werden wir aber live aufnehmen und abspielen, dafür hat Adi das Tele F erfunden», freut sich der Filmemacher. Die verschiedensten Ideen aus allen möglichen Sparten spielen in «Morsch» hinein. Etwas von allem und ganz viel Humor: typisch Sternensaal eben.

Mehr Infos gibts ab dem 6. Juni auf der neuen Website www.morsch.ch