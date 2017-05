Eines Tages rief der Verwalter des Schlachthauses Donat aufs Büro. Er teilte ihm mit, dass die Berliner Firma Deutsch-Westafrikanische Co. drei tüchtige Schlächter suche, die in Süd-Westafrika eine Ochsenschlächterei leiten sollten. Die Offerte kam dem Wohler gelegen. «Denn schon oft hatte mich der Gedanke beschäftigt, mein Glück über dem Ozean zu suchen. Am gleichen Abend trafen zwei Freunde, Johann Urbrock und Carl Bölk, ein. Sie wollten mit Donat mitfahren. Der Arbeitsaufenthalt in Afrika sollte zwei Jahre dauern, wurde abgemacht. Die Gehälter wurden festgelegt und freie Hin- und Rückreise ausbedungen. Andere Freunde von Donat hatten für diesen Plan nur ein Kopfschütteln übrig. «Wir werden im besten Fall, neckten sie uns, von einem Eingeborenen zum Frühstück verzehrt», heisst es im Reisebericht.

Donat liess sich davon nicht beirren. Vom 9. auf den 10. September 1886 legte der Dampfer ab, der die Abenteurer zum Segelschiff und auf eine lange Reise nach Süd-Westafrika brachte. Die See war stürmisch. Die Fahrt sollte zwölf Wochen lang dauern. Donat kämpfte heldenhaft gegen die Seekrankheit. Da brach der Vormast des Segelschiffes. «Wir glaubten uns alle verloren», schreibt Donat. Dieser liess die Äquatortaufe über sich ergehen. Am 84. Reisetag legte das Schiff am Kap der Guten Hoffnung an.

Viehtreiber statt Ochsenschlächter

Der Plan, eine Ochsenschlächterei aufzubauen, erwies sich als Fehlschlag. Er musste fallengelassen werden. Donat wurde Viehtreiber. Am Neujahrsmorgen 1887 schaute Donat dem Tod ins Auge. Ein Seelöwe griff den Wohler an. Donat konnte das Tier indessen mit einem gezielten Schlag mit einem Ruder erledigen. Mit dem Eingeborenenstamm der Hereros trieb er Tauschhandel. Ein schönes englisches Martini-Gewehr galt zwölf bis vierzehn Ochsen. Und schon wieder geriet Donat in Lebensgefahr. Er verwechselte eine Brandy-Flasche mit Essigessenz. «Ich glaubte, die Brandwunden töteten mich», erzählt er. Nach einer Olivenölkur besserte sich Donats Zustand. «Nach zehn Tagen war ich soweit hergestellt, dass ich meine Herden wieder kontrollieren konnte», vertraut er dem Tagebuch an.

Quälende Fieberschübe zeigten Donat schliesslich die Grenzen seiner Abenteuerlust. Er wollte nur noch heimwärts, obwohl ihm sein Prinzipal die Rückfahrt madig machen wollte. Mit Pferdefuhrwerken und der Eisenbahn gelangte Donat nach Kapstadt und mit dem Postdampfer Moor der Union-Linie nach London. Über Rotterdam, Hannover und Hamburg, Berlin und Halle ging es weiter Richtung Heimat. «Am 20. März 1893 schaut mein entzücktes Auge wieder den weissen Firnenkranz der Alpen, ein Anblick, nach dem ich mich so manche Jahre, in der glühenden Sonne Afrika schmachtend, vergeblich gesehnt.» Donat erblickte «aus frischkeimendem Frühlingsgrün» den Kirchturm von Wohlen. Er war glücklich.

Heirat mit Hindernissen

Emil Donat fasste wieder Fuss in Wohlen. Er arbeitete im Bierdepot Breitschmid als Eis- und Kellermeister, daneben als Störmetzger. Im Café Dubler lernte er seine spätere Ehefrau Albertine Dambach aus der Mühle in Villmergen kennen. Gegen die Heirat stemmte sich der Schwiegervater Dambach in spe heftig. Seine Tochter wollte er nicht dem «Afrikaner» aus Wohlen anvertrauen. Donat griff zur Selbsthilfe und beschmierte die Mühlenfassade mit einem Kübel Farbe. Da gab Vater Dambach nach. 1901 fand die Hochzeit statt. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Donats Trophäensammlung aus Afrika war jahrelang im Restaurant Central in Wohlen ausgestellt. Vor 25 Jahren ging sie in das Eigentum der Kantonsschule Wohlen über. Emil Donat starb 1929 und wurde auf dem Wohler Friedhof begraben.