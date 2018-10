Ausverkauft. Hunderte, wenn nicht noch mehr, traf dieses Wort wie ein Hammerschlag. Alle wollten sie das Stück sehen, das wie ein Schwanengesang auf das Villmerger «Rössli» im «Rössli» gespielt wurde und vor einer Woche Derniere gefeiert hat. «Der Kammerdiener» hiess das Stück (die AZ berichtete). Es bescherte dem altehrwürdigen «Rössli»-Saal noch einmal den Glanz der alten Tage und der Theatergesellschaft Villmergen einen Grosserfolg mit 15 ausverkauften Vorstellungen. Der letzte Akt ist nun nur noch der Abriss des Gasthofs Rössli.

Als der Wohler Schriftsteller Lorenz Stäger vor drei Jahren einen Roman veröffentlichte, der auf der Lebensgeschichte des Villmerger Bauernjungen Jost Leonz «Lunzi» Koch beruhte, da wusste er noch nicht, was diese Freiämter Version von Forrest Gump so alles nach sich ziehen würde. «Ich kannte die Geschichten, die man sich von Lunzi erzählte, noch von meinem Vater her», erklärt der Autor. Robert Stäger, der berühmte Mundartdichter, hatte den «Hawaii-Lunzi», wie ihn die Villmerger nannten, noch persönlich gekannt und hat sich von ihm selber seine Lebensgeschichte erzählen lassen.

Ausgehend von den Aufzeichnungen seines Vaters, suchte Lorenz Stäger nach weiteren Zeitdokumenten, um die fantastische Biografie von Jost Leonz Koch in Romanform zu publizieren: «Ich wollte zwar seine Lebensgeschichte aufschreiben, aber ich wollte nicht einfach eine Biografie verfassen. Es sollte eine neue Art von Biografie werden, eine heitere Geschichte im Wechselspiel von Dichtung und Wahrheit.» Das gelang dem Verfasser von unterhaltsamen Bestsellern wie «Aber, aber, Frau Potiphar!» oder «Liebt Ihr Bruder Fisch, Madame?» dermassen überzeugend, dass sich auch «Der Kammerdiener» verkaufte wie warme Weggli.

Sein Buch inspirierte die Theatergesellschaft Villmergen, für die Regisseur Paul Steinmann eine Theaterfassung des Romans schrieb. «Er hat meine Vorlage sehr gut umgesetzt», schwärmt Stäger. «Ich habe gestaunt, wie viel er aus dem Buch übernommen hat. Es war eine absolut gelungene Mischung von gut ausgewählten Szenen. Die Schauspieler waren hervorragend und all die technischen Ideen waren toll – ich habe grosse Freude.»

Dieses Buch ist Pflichtlektüre

Allerdings liessen es die Theatermacher dabei nicht bewenden. «Sie wollten unbedingt, dass ich noch die ganze Biografie schreibe», erinnert sich der Autor. Er gab diesem Drängen nicht ungern nach: «Ich hatte für den Roman so viele Fakten zusammengetragen, die ich noch wie Reste in meiner Küche hortete. Ich wollte selber nicht, dass das alles einfach irgendwann verloren wäre.» So setzte er sich also hin und brachte Ordnung in all seine Lunzi-Unterlagen. Währenddem die Theaterleute ihr Stück erarbeiteten, setzte Stäger aus unzähligen Archivschnipseln, alten Fotografien, Tagebucheinträgen, Passagierlisten, Arbeitsverträgen, Postkarten und Gesprächsaufzeichnungen eine Lebensgeschichte zusammen, die man ab sofort in allen Oberstufenklassen zur Pflichtlektüre erklären sollte.

Chancen erkannt und genutzt

Der aussergewöhnliche Lebensweg des Lunzi Koch liest sich auch in seiner nicht fiktiven Form ungemein spannend und unterhaltsam. Stäger versteht es, den Weg seiner akribischen Recherche nachvollziehbar zu machen, ohne je zu langweilen. Er spickt die akkurate Chronologie der Ereignisse mit zahlreichen Nebenbemerkungen, würzt die Fakten mit Zitaten aus zeitgenössischen Quellen und garniert das Ganze mit einer Vielzahl von schwarz-weissen und farbigen Aufnahmen der Personen und Orte, die Lunzi auf all seinen Reisen kennen gelernt hat.

Im Gegensatz zu Forrest Gump oder zum 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg, ist «unser» Lunzi echt. Dieser neugierige und gelehrige Bauernjunge aus Villmergen, der mehr wollte als Kühe hüten und Ziegel streichen und der darum sein Glück in der Fremde suchte, den sollte sich die Jugend von heute zum Vorbild nehmen. In der Schule reüssierte Lunzi nicht.

Nachhilfestunden, Schulpsychologin, Hochbegabtenabklärung, Förderklassen – Fehlanzeige. Aber er wollte auf eigenen Beinen stehen und er wollte seinen Weg gehen. Es ist faszinierend, diesen Weg über 84 Seiten mitzuwandern. Im Anschluss folgen die Quellentexte in voller Länge, noch einmal fast 40 Seiten. Man kommt von diesem Buch nicht los, weil es zeigt, was in einem einzigen Leben alles machbar ist, wenn man ein Ziel hat und offen genug ist, Chancen zu erkennen und diese auch zu nutzen.

Wer war er wirklich?

In jedem Hollywood-Schmachtfetzen würde aus dem armen Bauernbuben ein Multimillionär, der dann ein Model ehelicht und seiner verarmten Familie eine eigene Villa schenkt. Lunzi hat es mit ehrlicher Arbeit als Schuhputzer, Kellner, Lakai und schliesslich Kammerdiener zu einem kleinen Wohlstand gebracht. Geheiratet hat er nie. Gestorben ist er 1947, mit 92 Jahren, als gottesfürchtiger alter Mann in der «Pflegeanstalt Gnadenthal».

Er war in London, Paris, Marseille, auf Java und Hawaii, er lebte und arbeitete in New York, beim Pianokönig Steinway, er bereiste mit seinen Herren Ägypten und Italien und er wallfahrtete auch nach Jerusalem. Er lernte fremde Sprachen und blieb doch in seinem Innersten immer der einfache und liebenswerte Bursche aus Villmergen. Das Schweigen von Lunzi Koch, wenn es um seine eigene Person und Geschichte ging, berührt einen als Leser dieser Biografie ganz besonders.

Was ging in seinem Kopf vor? Welche Gedanken hat er sich gemacht über den Lauf der Welt und die Menschen, mit denen er zu tun hatte? Am Ende bleibt die Frage: Wer war Jost Leonz Koch wirklich? Darauf weiss nicht einmal sein Biograf eine Antwort: «Wie er war, das kann ich nicht sagen», gesteht Lorenz Stäger, «aber er scheint wirklich eine Frohnatur gewesen zu sein und wohl auch ein Geniesser.»

Der Geschenktipp Lorenz Stäger: Der Hawaii-Lunzi. Das aussergewöhnliche Leben des Villmergers Jost Leonz Koch. Solix Verlag, Wohlen 2018. ISBN 978-3-9520489-4-8, 25 Franken. www.solixmedia.ch