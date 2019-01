Aktive Grossräte oder politisches Freiämter Urgestein, ehemalige Gemeinderäte und aktuelle, Genossen oder rechts Gelagerte, sie alle kamen an den Stammtisch von Landammann Urs Hofmann. Im Gasthaus Löwen in Sins, bei Erich und Barbara Huwyler, war sofort der letzte Platz rund um den Aargauer Spitzenpolitiker besetzt. Hofmann verspricht, sich an diesen Stammtischen den Fragen und Anliegen aus der Bevölkerung zu stellen. Es gab einige aus dem oberen Freiamt.

Selbstverständlich war viel linke Politprominenz – im Freiamt relativ überschaubar – nach Sins gereist: SP-Grossrat Flurin Burkart aus Waltenschwil sass am runden Stammtisch, SP-Grossrat Thomas Leitch aus Wohlen gleich am Nebentisch, umgeben von Parteikolleginnen und -kollegen. Selbstverständlich war die «rote Alice» (Bissegger) aus Benzenschwil, wie sie früher als Grossrätin im «schwarzen Erdteil» auch genannt wurde, anwesend, Bezirksparteipräsident Christoph Fricker und die Murianer Präsidentin Doris Gasser gleich an der Tischecke, weitere Genossinnen und Genossen im angeregten Gespräch.

Doch auch Politiker anderer Couleur waren zahlreich vertreten, zum Beispiel mit SVP-Grossrat Daniel Urech gleich am Nebentisch, an einem weiteren Tisch der Sinser Gemeindeammann Josef Huwiler (FDP), selbstverständlich eine grosse CVP-Vertretung, beispielsweise mit der Sinser Gemeinderätin Yvonne Notter-Hertlein, mit dem früheren Auwer Gemeindeammann Paul Leu oder mit Jakob Peterhans, «Südstaatler», ehemaliger Grossrat, ehemaliger Gemeindeammann von Sins und Unternehmer. Der schreibende Alt-Bauer «habö», Hans Bösch aus Alikon, tauchte in alter Frische auf, und sogar der Dauerkandidat für Regierungsrat, Ständerat oder weitere politische Ämter, Pius Lischer, schaute rein, diesmal ohne Kapitänsmütze. Und noch viele mehr. Sie alle aufzuführen, würde den Rahmen bei weitem sprengen.